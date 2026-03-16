SVE SE VRAĆA

Chelsea zbog Abramovičevih grešaka mora platiti najveću kaznu u povijesti engleskog nogometa

Premier League - Chelsea v Newcastle United
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.03.2026.
u 23:07

Pronađeno je nekoliko slučajeva neobjašnjivih isplata trećih strana igračima i drugim članovima kluba između 2011. i 2018. godine

Engleski nogometni klub Chelsea morat će platiti kaznu od rekordnih 10,75 milijuna funti (12.44 milijuna eura) zbog starih kršenja pravila Premier lige, uz uvjetnu jednogodišnju zabranu trgovanja s probnim rokom od dvije godine.

Riječ je o prekršajima iz vremena vlasništva ruskog tajkuna Romana Abramoviča.

Razlog kazne su kontroverzni poslovni dogovori ili kontroverzne isplate za vrijeme Abramoviča, koje su izašle na vidjelo nakon prodaje kluba američkom poduzetniku Toddu Boehlyju. Amerikanac je kupio londonski klub 2022. godine, kada je prethodni vlasnik Roman Abramovič bio prisiljen prodati zbog sankcija protiv Rusije.

Pronađeno je nekoliko slučajeva neobjašnjivih isplata trećih strana igračima i drugim članovima kluba između 2011. i 2018. godine. Zbog nepravilnosti u sličnom vremenskom okviru, klub je već kažnjen s deset milijuna eura od strane UEFA-e u srpnju 2023. godine.

Sada je sličnu financijsku kaznu londonskom klubu izreklo vodstvo domaće lige. Uzeta je u obzir spremnost kluba na suradnju u istrazi, što je klubu omogućilo da izbjegne ozbiljnije posljedice, uključujući mogući gubitak bodova ili zabranu igranja.

Izrečena kazna uključuje i devetomjesečnu zabranu potpisivanja ugovora s članovima vlastite nogometne akademije, priopćila je uprava lige.

Financijska sankcija je najviša koju je Premier liga ikada izrekla, a prethodna rekordna kazna od 5.5 milijuna funti izrečena je West Ham Unitedu 2007. godine.

