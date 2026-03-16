VIDEO Legenda HNL-a i bivši vatreni: Dinamo je već riješio prvenstvo! Hajduk nema snagu za čudo

Nekadašnji hrvatski napadač te povremeni reprezentativac Srđan Lakić gostovao je u Večernjakovoj emisiji Stativa kod voditelja i novinara Željka Jankovića. Lakić je pričao o izjavama Livaje koje su uzburkale javnost, golgeterskoj formi Belje, Bobanu, Dinamu i drugim stvarima.

- Mislim da je pitanje osvajača naslova HNL-a riješeno, Dinamo neće ispustiti 10 bodova prednosti, a Hajduk ipak nije dovoljno jak da ih stigne. Tanka je linija između riješenog naslova, a Dinamo je ove godine bio svjestan važnosti, pokazivao je pravu formu i riješio naslov prvaka relativno rano - rekao nam je današnji nogometni menadžer.

- Po mom mišljenju Dinamo je mogao puno dalje u Europi, nego što su došli ove sezone. Bio je krivi gard i krivi dan, rezultat protiv Genka bio je puno lošiji nego se to vidjelo na terenu. Nedostajalo im je i snage za uzvrat u Genku te po meni, lošija momčad ide dalje u Europskoj ligi - smatra Lakić.

