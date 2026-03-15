ISTRA - RIJEKA 2:0

Rijeci se brojne rotacije u momčadi obile o glavu, izgubila je od Istre

Rijeka: Rijeka i Istra susreli se u 26. kolu SuperSport HNL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Hina
15.03.2026.
u 19:45

Rijeka je u susret protiv Istre krenula s čak osam različitih igrača u odnosu na postavu koja se prije tri dana također na Rujevici suprotstavila Strasbourgu, pa su na klupi ostali Fruk, Radeljić, Oreč, Adu-Adjei i Devetak, a njihove zamjene nisu iskoristile priliku pa su Puljani uspjeli prekinuti niz od pet poraza.

U zadnjoj utakmici 26. kola HNL-a Istra 1961 je kao gost svladala Rijeku sa 2-0 (2-0). Gosti iz Pule poveli su sa 2-0 nakon manje od 10 minuta golovima Smaila Prevljaka (2) i Emila Frederiksena (9), a zatim zahvaljujući odličnom vrataru Koliću i promašajima domaćih napadača uspjeli zadržati prednost.

Nakon manje od 80 sekundi dvoboja do izražaja je došla neuigranost Riječana, Rukavina je poslao prekratku loptu prema Husiću, to je dodavanje presjekao Prevljak i potom odigrao dupli pas s Goričanom prije no što je iz neposredne blizine svladao Zlomislića.

Sedam minuta kasnije Riječani su loše očistili situaciju pred svojim golom, lopte se dokopao Kadušić i uputio ubačaj u peterac gdje je Prevljak glavom spustio loptu za Frederiksena koji je iskoristio priliku za upis u listu strijelaca.

Najbolju priliku za domaće pred kraj prvog poluvremena propustio je Čop, a iskusni je napadač promašio i prvu dobru šansu u nastavku da bi mu se zatim u promašajima pridružio i Jurić dok je Kolić zaustavljao pokušaje Bodetića i Adu-Adjeija.

Šesta Istra 1961 sada ima 33 boda, dva manje od petog Slavena Belupa, dok je Rijeka ostala treća sa 38 bodova, jednim više od četvrtog Varaždina. Vodi Dinamo sa 60 bodova, 10 manje ima drugi Hajduk.
Ne propustite

