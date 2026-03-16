Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TENIS

Hrvatski predstavnici saznali protivnike na jakom turniru u Miamiju

Australian Open
JAIMI JOY/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.03.2026.
u 23:17

Još uvijek se u glavni turnir može plasirati Donna Vekić koja do tog cilja može doći kroz kvalifikacije

Održan je ždrijeb ATP i WTA 1000 turnira u Miamiju pa su tako suparnike saznali hrvatski tenisač Marin Čilić, odnosno, tenisačice Antonia Ružić i Petra Marčinko.

Još uvijek se u glavni turnir može plasirati Donna Vekić koja do tog cilja može doći kroz kvalifikacije.

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili!

Čilić će na startu igrati protiv 26-godišnjeg Australca Alexeija Popyrina, 47. igrača na svijetu. Australac je trenutačno za dvije pozicije bolje plasiran od Čilića koji u karijeri protiv njega ima 2-1 u međusobnim dvobojima. Upiše li Čilić pobjedu u drugom kolu ga čeka ogled protiv Amerikanca Brandona Nakashime s kojim je nedavno igrao u Delray Beachu. Tada je Nakashima slavio sa 7-6(4), 7-6(5).

Prvi nositelji na Floridi su Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Sinner, slavljenik iz Indian Wellsa.

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić u prvom kolu WTA turnira za suparnicu ima 28-godišnju Rumunjku Elenu Gabrielu Ruse. Bude li Ružić uspješna na startu slijedi joj dvoboj protiv 15. nositeljice, Amerikanke Madison Keys.

Petra Marčinko će opet igrati protiv 38-godišnje Njemice Laure Siegemund, 53. tenisačice na svijetu, s kojom je igrala na startu prošlog turnira u Indian Wellsu. Tada je slavila Siegemund sa 3-6, 6-3, 6-4. Pobjednica tog meča igrat će protiv 20-godišnje Filipinke Alexandre Eale.

Prve dvije nositeljice turnira su Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, pobjednica Indian Wellsa te Poljakinja Iga Šwiatek.

Ključne riječi
Antonia Ružić Petra Marčinko Marin Čilić WTA Miami

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!