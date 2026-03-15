Livaja progovorio o odnosu s Garcijom pa poručio: 'Tri puta sam dogovorio novi ugovor, na Hajduku je'

Marko Livaja zabio je svoj 100. gol za Hajduk u susret protiv Lokomotive (2:1) na Poljudu. Kome ga je posvetio?

- Svojoj obitelji, prijateljima koji su uz mene, iako ova sezona nije išla u smjeru koji sam htio. Bilo je tu nekih stvari, što se tiče nogometa i svega. Teška sezona za mene, ali u životu nikad ne odustajem, sigurno neću ni nakon ove sezone - rekao je Livaja, prenosi Dalmatinski portal.

Odnos s trenerom Gonzalom Garcijom?

- Nemam nikakvih problema s njim. On ima neki stil nogometa koji vidi, ja mislim drugačije. Nije da je neka svađa, odnos je dobar. Vidi drugačije tipove igrača nego što sam ja.

Što je s novim ugovorom?

- Nek se klub izjasni po tom pitanju. Ja sam se već dogovorio tri puta, na njima je.

Treba li Hajduku novi stadion?

- Volio bih doći barem na tribinu, ako bude stadion gotov. Normalno da je to potrebno. Navijači i svi ljudi u Dalmaciji zaslužuju taj stadion da dođu četiri sata prije utakmice i druže se. Iako nema rezultata, ljudi žive za ovaj klub i zaslužuju da dođu uživati s djecom - zaključio je Livaja.