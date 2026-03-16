BRZO RJEŠENJE

Vukovar ekspresno reagirao i pronašao zamjenu za Čabraju: Na vruću klupu sjeda poznato ime

Koprivnica: Slaven Belupo i Dinamo odigrali utakmicu 32. kola Prve HNL
VL
Autor
Večernji.hr
16.03.2026.
u 16:19

Deset kola prije kraja prvenstva, Vukovar za devetim Osijekom zaostaje četiri boda

Posljednjeplasirana momčad HNL-a Vukovar 1991 iznenadio je javnost danas objavom kako su uručili otkaz treneru Silviju Čabraji. Vukovarci su upisali tri uzastopna poraza, a prije toga nanizali su i dva remija tako da su bez prvenstvene pobjede još od drugog veljače i utakmice s Istrom na Gradskom Vrtu. Čabraja je morao platiti cijenu loših rezultata, a čini se kako je vodstvo kluba već pronašlo novo rješenje.

Vukovarcima ovog vikenda slijedi utakmica s drugoplasiranim Hajdukom i jasno je kako nemaju puno vremena da nađu novog trenera, ali kako pišu Sporstke novosti, on bi već sutra mogao biti predstavljen. To bi najvjerojatnije trebao biti bivši trener Slaven Belupa Tomislav Stipić, a to je potvrdio i sportski direktor slavonskog kluba Dražen Pernar:

- Da, Stipić je naš izbor i vjerojatno ćemo ga službeno predstaviti u utorak - rekao je spomenutom mediju i dodao: "Nismo prestali vjerovati da možemo ostati u ligi. Nadamo se da će nova energija na klupi donijeti pomak".

Stipić bi tako trebao biti već četvrti trener Vukovara ove sezone nakon Čabraje, privremenog trenera Kristijana Polovaneca i Gordona Schidenfelda. Jedini hrvatski klub koji je vodio bio je Belupo gdje je radio od 2019. do 2021. Posljednji angažman imao je u Maroku.

Deset kola prije kraja prvenstva, Vukovar za devetim Osijekom zaostaje četiri boda.
HNL Silvijo Čabraja Tomislav Stipić Vukovar 1991.

