Sukob zvijezda Milana nastavio se i u svlačionici: Allegri morao reagirati

Nogometaši Milana poraženi su u 29. kolu Serie A od Lazija s 1:0. Utakmicu je obilježio sukob dviju najvećih zvijezda Rossonera, barem kada je u pitanju napadački dio momčadi, Christiana Pulišića i Rafaela Leaa.

'Kapetan Amerika' dva puta se našao u dobroj situaciji imao priliku uposliti Leaa što je moglo biti vrlo opasno za obranu Rimljana, ali oba puta to nije učinio. Razljutilo je to Portugalca koji je i prigovorio Pulišiću zbog sebičnih poteza, a sve je kulminiralo u 67. minuti kada je trener Massimiliano Allegri odlučio izvaditi Leaa iz igre što se ovom nije svidjelo. Na kraju su morali intervenirati i suigrači koji su ga smirili te je napustio teren.

Kako piše ugledna Gazzetta dello Sport, sukobu nije bio kraj na terenu već su Leao i Pulišić nastavili s prepiranjem i u svlačionici. Iako do fitičkog okršaja nije došlo, teške riječi koje su razdijelili narušavaju mir u svlačionici druge najbolje momčadi Italije. Na kraju je kao mirotovorac morao intervenirati i sam Allegri:

- Ono što se nije vidjelo na televiziji bio je rasplet unutar Olimpica. U svlačionici se Leão ponovno požalio Pulišiću. Recimo, bilo je to malo življe nego prosječna rasprava i traženje objašnjenja među suigračima. Max Allegri intervenirao je kako bi smirio situaciju i spriječio da napetosti između njegova dva napadača eskaliraju. Nije senzacionalan incident, ali dokaz je da nešto ne štima - napisala je Gazzetta.

Na konferenciji za medije nakon utakmice, iskusnog Talijana su pitali mogu li dva Milanova napadača egzistirati zajedno na terenu. On nije dao konkretan odgovor već je komentirao Pulišićevu fizičku spremu i manjak forme.