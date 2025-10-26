VIDEO Pogledajte kako je zvijezda Reala poludjela kada ga je trener izvadio iz igre u El Clasicu

U najvećem derbiju španjolskog nogomet Real Madrid je pred 78.107 gledatelja na stadionu Santiago Bernabeu pobijedio Barcelonu sa 2-1 pobjegavši najvećem suparniku na pet bodova prednosti.

Bila je to odlična utakmica, posebno prvo poluvrijeme u kojem su pala sva tri gola. Strijelci za "Kraljevski klub" bili su Kylan Mbappe (22) i Jude Bellingham (43), dok je za Barcu zabio Fermin Lopez (38).

Sasvim sigurno bit će i mnogo rasprave i o reakciji Viniciusa u 73. minuti. Brazilski napadač je naime, "poludio" kada ga je Alonso zamijenio. Mahao je rukama, te bijesno odjurio u svlačionicu. Nakon što se smirio vratio se na kupu.

