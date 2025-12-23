Bjelica: Zoran Mamić je kumovao mojem odlasku iz Dinama, moji uspjesi su mu bili previše

Hrvatski nogometni trener Nenad Bjelica pojavio se kao gost u emisiji Druga strana medalje, koju vodi Valentina Miletić, gdje se prisjetio razdoblja provedenog na klupi Dinama.

Poseban naglasak stavio je na svoj prvi mandat u Maksimiru, koji je trajao od 2018. do 2020. godine. Iako je Dinamo u tom trenutku suvereno držao vrh SHNL-a s čak 18 bodova više od Rijeke, suradnja je naglo prekinuta usred pandemije koronavirusa, bez ikakvih jasnih naznaka da se takav rasplet sprema.

Ključni lom dogodio se kada je Uprava kluba odlučila smanjiti primanja igračima i stručnom stožeru. Bjelica ističe da problem nije bio u samoj ideji rezanja plaća, već u načinu na koji je odluka donesena i komunicirana. U tom kontekstu prisjetio se odnosa s vodećim ljudima kluba:

"Imao sam sjajne odnose s čitavom Upravom kluba; Krešimirom Antolićem, Vlatkom Peras, Mirkom Barišićem pa i Zdravkom Mamićem. Nije bilo ni najmanjeg problema. Dogovor je bio da raspustimo ekipu na deset dana i da ja idem kući u Klagenfurt, ali se to sve s koronom otegnulo", rekao je Bjelica i dodao:

"Dinamo tad stoji financijski najbolje u povijesti. Nema centa kredita i kroz Ligu prvaka smo zaradili 50-ak milijuna eura. Mirko Barišić izjavljuje da će Dinamo graditi novi stadion, uložili smo četiri milijuna eura u nove igrače, a tri dana kasnije Zoran Mamić me zove i govori mi da je dogovorio transfer jednog igrača."

Nedugo zatim uslijedio je telefonski razgovor sa Zoranom Mamićem, koji je, prema Bjelici, bio presudan.

"Nakon par dana, čini mi se 25. ožujka, zove me Zoran i govori mi da je Uprava donijela odluku da se smanjuju plaće 33 posto na godinu dana, 33 posto na neodređeno vrijeme i 33 posto ćemo dobivati. Meni je u glavi čitava ova priča da financijski nikad bolje nismo stajali. I ja mu kažem 'Ti meni nakon svega toga govoriš, nakon zarađenih 60 milijuna eura, ti mene zoveš i kažeš mi da Uprava ide s tom odlukom i da nema razgovora?'. Rekao sam mu da se s time ne mogu složiti jer mislim da trebamo pričekati da vidimo koliko će korona potrajati pa ćemo sjesti i dogovorit se. Da nitko ne bude oštećen; ni klub ni mi jer ne zaslužujemo biti oštećeni'."

Bjelica navodi kako su on, igrači i članovi stožera o odluci obaviješteni putem WhatsApp poruke, iako su rezovi trebali vrijediti pola godine. Nakon savjetovanja s Nogometnim sindikatom, uslijedio je potez u kojem su Upravi poslali e-mail s jasnim stavom da se s takvom odlukom ne slažu.

"Sljedećeg dana ljudi iz mojeg stožera su e-mailom dobili raskid ugovora. Ja nisam, ali oni jesu. Meni je tu bilo sve jasno i raskinuli smo ugovor. Meni je to bio veliki šok, nisam to očekivao jer sam sa svima u klubu bio u odličnim odnosima. Manje sa Zoranom Mamićem koji je bio sportski direktor. Mislim da je on taj naš razgovor drukčije predstavio Upravi. Njemu je previše bilo to što sam ja bio trener godine, komunikator godine, što sam porušio sve rekorde Dinama i što sam prezimio u Europi. To mu je bilo previše, koliko god Zdravko Mamić govorio da nije. Ali, jest i mislim da je on tome kumovao, a on i ja nikad nakon toga nismo pričali."

Na kraju se osvrnuo i na reakciju momčadi nakon njegova odlaska, istaknuvši koliko je emotivno doživio rastanak s igračima:

"Onda je trener bio Igor Jovićević kojeg su smijenili i na kraju je Zoran bio prvak Hrvatske. Sa sedamnaest bodova prednosti, a ja sam im ostavio osamnaest bodova prednosti. Dakle, u tim preostalim utakmicama napravili su bod minusa. Sa svim istim igračima. Bilo mi je teško jer sam izgradio odnos s tim igračima; pa slali su mi ljubavna pisma kad sam otišao. Što se otpremnine tiče, imao sam 16 ili 17 mjeseci ugovora, a isplaćeno mi je osam mjeseci. Eto, bez problema smo se dogovorili."

