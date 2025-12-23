Naši Portali
EFL KUP

Arsenal tek nakon drame jedanaesteraca izbacio Sosin Crystal Palace: Vatreni zabio penal

Carabao Cup - Quarter Final - Arsenal v Crystal Palace
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.12.2025.
u 23:52

Tragičar je postao Maxence Lacroix čiji je udarac zaustavio Kepa Arrizabalaga

Nogometaši Arsenala izborili su plasman u polufinale Lige kupa nakon što su u četvrtfinalnom ogledu na stadionu Emirates pobijedili Crystal Palace sa 8-7 nakon izvođenja jedanaesteraca.

Susret je završio 1-1, a pitanje pobjednika je razriješeno tek u osmoj seriji jedanaesteraca.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Tragičar je postao Maxence Lacroix čiji je udarac zaustavio Kepa Arrizabalaga. Bila je to teška večer za francuskog braniča koji je osim promašenog jedanaesterca zabio i autogol.

Arsenal je poveo u 80. minuti, Bukayo Saka je ubacio iz kornera, Lacroix je u gužvi pokušao skrenuti loptu, to je i učinio, ali je pogodio vlastitu mrežu.

Palace je uspio izjednačiti u petoj minuti nadoknade golom Marca Guehija. Adam Wharton je ubacio iz slobodnog udarca, Jefferson Lerma je spustio do Guehija, a kapetan Palacea zabio za 1-1.

Do kraja više nije bilo golova, pa je susret odlučen udarcima s bijele točke.

Presudila je osma serija, Saliba je bio precizan, a potom je Kepa obranio udarac Lacroixa. U četvrtoj seriji siguran izvođač za goste bio je Borna Sosa koji je ušao u igru u devetoj minuti nadoknade.

Arsenal će u polufinalu igrati protiv Chelsea, a u drugom polufinalu sastaju se Newcastle United i Manchester City.

Borna Sosa Crystal Palace Arsenal

