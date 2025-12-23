Naši Portali
PREMIER LIGA

Trener 'krvnika' najskupljeg igrača Premeirshipa stao u obranu svog igrača

Premier League - Tottenham Hotspur v Liverpool
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.12.2025.
u 23:10

Napadač Liverpoola će zbog loma noge izbivati s terena nekoliko mjeseci. Frank je otkrio kako su igrači međusobno razgovarali

Menadžer Tottenhama Thomas Frank stao je uz svog braniča Mickyja van de Vena nakon što ga je menadžer Liverpoola Arne Slot optužio da je nesmotrenim startom slomio nogu Alexanderu Isaku.

"Očito se ne slažem, govorimo o braniču koji će učiniti sve kako bi spriječio primanje gola. Lopta mu je skliznula sa strane i on čini sve što može kako bi blokirao udarac," kazao je Frank novinarima.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

"Nažalost, Isak je stavio nogu ravno," dodao je.

Napadač Liverpoola će zbog loma noge izbivati s terena nekoliko mjeseci. Frank je otkrio kako su igrači međusobno razgovarali.

"Također, znam da su ta dva igrača to riješila, tako da je to dobar znak," istaknuo je menadžer londonskog sastava.
Ključne riječi
Alexander Isak Thomas Frank Tottenham

