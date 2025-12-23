Trener 'krvnika' najskupljeg igrača Premeirshipa stao u obranu svog igrača

Menadžer Tottenhama Thomas Frank stao je uz svog braniča Mickyja van de Vena nakon što ga je menadžer Liverpoola Arne Slot optužio da je nesmotrenim startom slomio nogu Alexanderu Isaku.

"Očito se ne slažem, govorimo o braniču koji će učiniti sve kako bi spriječio primanje gola. Lopta mu je skliznula sa strane i on čini sve što može kako bi blokirao udarac," kazao je Frank novinarima.

"Nažalost, Isak je stavio nogu ravno," dodao je.

Napadač Liverpoola će zbog loma noge izbivati s terena nekoliko mjeseci. Frank je otkrio kako su igrači međusobno razgovarali.

"Također, znam da su ta dva igrača to riješila, tako da je to dobar znak," istaknuo je menadžer londonskog sastava.