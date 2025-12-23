Tunis uvjerljivo svladao Ugandu

Nogometne reprezentacije Tunisa i Nigerije pobjedama su otvorile nastup u skupini C afričkog Kupa nacija koji se održava u Maroku.

Tunis je u Rabatu pobijedio Ugandu sa 3-1, dok je Nigerija u Fezu porazila Tanzaniju sa 2-1.

Tunis, koji je jedini afrički naslov osvojio 2004. godine je poveo u 10. minuti golom veznjaka Eintrachta Ellyesa Skhirija (10), a iduća dva gola zabio je napadač Kopenhagena Mohamed Achouri (40, 64). U posljednjim trenucima susreta Denis Omedi je smanjio.

U ranije odigranom dvoboju Nigerija, koja je tri puta slavila na kontinentalnom prvenstvu, je pobijedila sa 2-1.

Nigerija je povela u 36. minuti golom braniča Hull Cityja Semija Ajayija, Tanzanija je izjednačila u 50. minuti preko Charlesa M'Mombwe, no samo dvije minute kasnije napadač Atalante Ademola Lookman je vratio Nigeriju u prednost.

Tanzanija je najbliže izjednačenju bila u 88. minuti, no Ibrahim Hamad je iz blizine prebacio gol.

U drugom kolu, 27. prosinca igrat će Uganda i Tanzanija, te Nigerija i Tunis.

Na afričkom prvenstvu sudjeluju 24 reprezentacije koje su podijeljene u šest skupina po četiri ekipe. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, te četiri najbolje rangirane trećeplasirane ekipa izborit će plasman u osminu finala.

Naslov afričkog prvaka brani Obala Bjelokosti.