Obrvan: Jaki smo, ali ne želim “istrčavati” s prognozama

Rukometaši PPD Zagreba jučer su započeli s pripremama za novu sezonu. S obzirom na dolaske možemo slobodno reći da su plinari u novu sezonu krenuli s nikad jačim rosterom u posljednjih desetak godina. Prvi put nakon dolaska Ivana Balića kao velike rukometne zvijezde 2009. godine, u Kutiju šibica ove sezone “sletjela” su dva kapitalca – Vuko Borozan, lijevi vanjski, i Timur Dibirov, lijevo krilo. Dovoljno je reći da su njih dvojica igrajući za Vardar osvojila Ligu prvaka 2017. No nisu to jedina pojačanja. Iz Gorenja je došao sjajni vratar Aljaž Panjtar, iz Nantesa desni vanjski, Srbin Milan Milić te iz Umaga lijevo krilo Marko Buvinić, najbolji lanjski strijelac domaće lige.

'Problem na srednjaku'

– Istina, stigli su vrhunski igrači, ali isto tako moram reći da su nam otišli neki važni igrači koji su bili nositelji igre prošle sezone – David Mandić, Filip Vistorop i Sandro Obranović. Otišao je i Marin Šipić kojem je istekao ugovor i koji je procijenio da će negdje drugdje imati veću minutažu nego kod nas. Činjenica je da imamo tri kružna napadača, Musu, Grahovca i Faljića, a po potrebi na tom mjestu može odigrati i Gojun – rekao je Ivica Obrvan, trener PPD Zagreba.

Iza vas je dugogodišnji rad s kvalitetnim igračima, u kvalitetnim klubovima, no možda nikada do sada niste na jednom mjestu imali ovako puno sjajnih igrača?

– To me ne brine. Bit će gušt raditi s tako velikim brojem sadašnjih i bivših reprezentativaca. Dibirova znam i pratim ga već godinama jer smo s Vardarom svake godine igrali po nekoliko puta. Što se tiče Borozana, nadam se da on ima dodatni motiv da pokaže da nije za otpis nakon jednogodišnje avanture u Kataru. Kada bi se približio razini igara iz Vardara i dijelom iz Veszprema, dobili bismo zaista veliko, veliko pojačanje – priča Obrvan.

Problem se jedino dogodio na mjestu srednjeg vanjskog igrača?

– Za sada na tom mjestu imamo mladog Karpu Sirotića koji je prošle sezone igrao jako malo. Primorani smo na to mjesto staviti Zvonimira Srnu koji je u posljednjih nekoliko sezona igrao na mjestu lijevog vanjskog pucača. No Srna je na mjestu organizatora igrao u kadetskim i juniorskim godinama pa mu je nešto ostalo iz tih dana. Kada se potpuno oporavi, a to će biti negdje u listopadu, na mjesto srednjaka preselit ćemo i Slovenca Kavčića.

Gužva je na mjestu desnog vanjskog pucača gdje ste Klarici i Leimeteru doveli Milića?

– Znate kako se kaže, vanjskih igrača nikad dosta. Sezona je duga, puno je utakmica i sigurno će biti ozljeda. Važno je da naša dva mlada igrača, Srna i Klarica, još više napreduju ove sezone, kao i neki drugi mlađi igrači – naglasio je Obrvan.

Prvi dan priprema propustili su Borozan i Musa?

– Obojica imaju koronu. To je ono čega se najviše bojim na početku sezone. Ako se koronavirus opet uvuče u klub, neće biti dobro. Moramo se jako dobro paziti jer već sredinom kolovoza igramo važnu utakmicu četvrtfinala SEHA Gazprom lige protiv Vojvodine u Novom Sadu, a 15. rujna na rasporedu je prva utakmica skupine Lige prvaka kada nam u goste dolazi danski GOG Gudme – govori Obrvan.

Što se tiče igračkog kadra, je li to to?

– Još uvijek se nadam da ćemo pronaći dobrog srednjeg vanjskog igrača. Ne znam hoće li se klub uspjeti dogovoriti s Izviđačem kad je riječ o dolasku Miloša Kosa koji je bio jedan od najboljih juniora na europskom prvenstvu na kojem je Srbija osvojila broncu.

Imate i novog kapetana nakon što je otišao David Mandić?

– Da, to je Jakov Gojun. Taj je dogovor postignut još prošle sezone. Naime, Gojun je već tada mijenjao Mandića kao kapetan.

Dolaskom Dibirova dobili smo još jednu sjajnu opciju što se tiče izvođenja sedmeraca?

– Tu je sve jasno. Prvi izbor je Čupić, pa onda Dibirov i Ćavar – istaknuo je trener PPD Zagreba.

'Na Vlašiću se brusi forma'

Ciljevi u novoj sezoni?

– Osvojiti domaće prvenstvo i kup, plasirati se na završni turnir SEHA Gazprom lige i napraviti iskorak u Ligi prvaka što bi značilo prolazak skupine za početak. Naravno da se neću “istrčavati” s izjavama da ćemo sigurno proći u osminu finala jer je skupina teška i zahtjevna. Važno je da na svom parketu probamo pobijediti sve suparnike i da vratimo gledatelje na tribine – zaključio je Obrvan.

Zagrebaši u Zagrebu ostaju do nedjelje kada odlaze na desetodnevne pripreme na Vlašić. Po povratku s Vlašića odigrat će prijateljski susret u Banjoj Luci protiv Borca. Potom slijedi četvrtfinale SEHA Gazprom lige protiv Vojvodine, pa jaki turnir u mađarskoj Tatabanyi gdje će plinari igrati protiv Veszprema, Tatabánye i Wisle. Od 23. do 27. kolovoza slijedi TV turnir prvaka u Doboju u kojem sudjeluju Sloga, Borac, Celje, Tatran, Al-Ahly, Vojvodina i St. Gallen. Početkom rujna završni je turnir SEHA Gazprom lige, pa 10. rujna prvo kolo domaće lige protiv KTC-a, a potom stiže GOG Gudme u Ligi prvaka.

