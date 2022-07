PPD Zagreb izgubio vrhunskog igrača i pivota: Nije bilo zajedničkog interesa

Rukomentni reprezentativac Marin Šipić napustio je vječnog hrvatskog prvaka PPD Zagreb i sada se okreće novim izazovima. Splićanin je iz našičkog Nexea preselio u redove Zagrepčana, ali usprkos velikim igračkim kvalitetama, zajedničkog dogovora o produljenju ugovora nije bilo.

- Nema tu drame niti ikakvog ružnog razlaza. Moj je ugovor sa Zagrebom bio potpisan na tri godine i istekao je 1. srpnja. Još 1. lipnja smo bili na zajedničkom ručku svi iz kluba gdje smo se pozdravili, a kasnije se nismo čuli. Nisam ja njih zvao, nisu oni mene zvali. Nije bilo zajedničkog interesa i to je to. - objasnio je cijelu situaciju za Germanijak.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 03.03.2022.,Zagreb - PPD Zagreb i THW Kiel u Areni igraju susret 13. kola EHF Liga prvaka Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Tu sam u Splitu, treniram, u kontaktu sam s menadžerima, ali ne želim to ništa još govoriti jer nije još ništa riješeno, nisam ništa potpisao, a znate kako je u rukometu, jedan dan imaš, drugi dan nemaš. - kaže sjajni pivot koji ostaje u 'kaubojima'.

- To mogu samo zahvaliti mom izborniku Horvatu koji me trenirao pet godina u mlađim kategorijama reprezentacije, tri godine u Našicama, praktički otkad igram on me trenira. On je znao kolika god borba bila u Zagrebu, što može očekivati i dobiti od mene. On me zvao i beskrajno sam mu zahvalan na tome. Imao sam toliko malu minutažu u Zagrebu da je bilo nerealno očekivati da bi te netko pozvao, ali mislim da sam super odradio taj poziv, na prvenstvu sam imao šut 21/23 doslovno. - kaže Šipić.

