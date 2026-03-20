PALA JE ODLUKA

Objavljeno što će biti s HNL-om u uskrsnom vikendu. Neće svi biti oduševljeni

Split: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo.
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
20.03.2026.
u 16:05

Hrvatski nogometni savez odredio je satnicu utakmica SuperSport HNL-a sve do 32. kola, potvrdivši pritom da će se nogomet igrati i tijekom uskrsnih blagdana. Dok će većina klubova na travnjak na Veliki petak i subotu, Hajduk je dobio poseban termin

Hrvatski nogometni savez objavio je službeni raspored i termine odigravanja utakmica od 28. do 32. kola SuperSport HNL-a, čime je definiran ritam natjecanja u ključnom, proljetnom dijelu sezone. Kao što je to bio slučaj i prethodnih godina, unatoč povremenim protestima i negodovanju dijela navijačkih skupina, prvenstvo se neće zaustaviti zbog najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. Tako će se utakmice 28. kola igrati na Veliki petak, trećeg travnja, kada će na teren Vukovar 1991 protiv Lokomotive te Varaždin protiv Gorice. Dan kasnije, na Veliku subotu, na rasporedu su dva susreta, i to ogled Dinama i Osijeka na Maksimiru te dvoboj Slaven Belupa i Rijeke u Koprivnici, čime će se kompletirati veći dio kola prije samog blagdana.

Ipak, najviše pozornosti u rasporedu za 28. kolo privukao je specifičan termin utakmice između Istre 1961 i Hajduka. Taj će se susret, umjesto tijekom vikenda, odigrati u posve neuobičajenom terminu, u utorak 7. travnja s početkom u 18 sati. Odluka da se utakmica igra dan nakon Uskrsnog ponedjeljka vjerojatno je donesena zbog specifičnih organizacijskih potreba ili zahtjeva nositelja televizijskih prava, no ona svakako odudara od uobičajenog ritma na koji su navijači navikli. Na taj je način izbjegnuto igranje na sam Uskrs ili dan poslije, ali je splitskoj momčadi i njenim navijačima priređen kasniji ulazak u uskrsni tjedan.

Kao da prvenstvene obveze nisu dovoljne, raspored će biti dodatno zgusnut za četiri kluba koja su svoj put nastavila i u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu. Odmah nakon uskrsnih blagdana, već u srijedu 8. travnja, na rasporedu su polufinalni dvoboji. U njima će snage odmjeriti Rijeka i Slaven Belupo na Rujevici, dok će Gorica na svom terenu dočekati Dinamo. To praktički znači da će ove četiri momčadi u razdoblju od svega petnaest dana odigrati čak četiri iznimno zahtjevne utakmice, što će biti velik test izdržljivosti za njihove igračke kadrove u samoj završnici sezone.

Raspored utakmica:
28. kolo
Vukovar 1991 - Lokomotiva (3.4.2026. 16:00)
Varaždin - Gorica (3.4.2026. 18:15)
Dinamo - Osijek (4.4.2026. 15:00)
Slaven Belupo - Rijeka (4.4.2026. 17:45)
Istra 1961 - Hajduk (7.4.2026. 18:00)

29. kolo
Lokomotiva - Istra 1961 (11.4.2026. 15:30)
Rijeka - Osijek (11.4.2026. 18:45)
Varaždin - Slaven Belupo (12.4.2026. 16:00)
Hajduk - Gorica (12.4.2026. 18:30)
Vukovar 1991 - Dinamo (13.4.2026. 18:00)

30. kolo
Gorica - Lokomotiva (17.4.2026. 15:30)
Slaven Belupo - Hajduk (17.4.2026. 17:45)
Osijek - Varaždin (17.4. 2026. 20:15)
Dinamo - Rijeka (18.4.2026. 16:00)
Istra 1961 - Vukovar 1991 (18.4.2026. 18:45)

31. kolo
Lokomotiva - Slaven Belupo (21.4.2026. 16:00)
Hajduk - Osijek (21.4.2026. 18:45)
Vukovar 1991 - Gorica (22.4.2026. 15:30)
Varaždin - Rijeka (22.4.2026. 17:45)
Istra 1961 - Dinamo (22.4.2026. 20:15)

32. kolo
Slaven Belupo - Vukovar 1991 (25.4.2026. 16:00)
Osijek - Lokomotiva (25.4.2026. 18:30)
Rijeka - Hajduk (26.4.2026. 16:00)
Dinamo - Varaždin (26.4.2026. 18:45)
Gorica - Istra 1961 (27.4.2026. 18:00)
