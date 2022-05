Novog trenera i sportskog direktora čeka težak posao: Ovako je nemoguće raditi

Dinamo još uvijek nije objavio ime novog trenera, kao ni sportskog direktora. Lako za to što su igrači na odmoru, no u klupskim uredima moralo bi već sada biti jako užareno. Za oko dva tjedna, koji dan prije ili kasnije, plavi će krenuti s pripremama koje će ponovno biti jako specifične zbog kasnijih dolazaka reprezentativaca koji će nakon svojih obveza dobiti bar pokoji dan odmora.

Dosadašnji treneri u Dinamu s tim su se već sretali, plavi stalno imaju puno reprezentativaca i to je problem s obzirom na to da nova sezona kreće vrlo brzo. Već u lipnju plavi će doznati s kim će igrati drugo pretkolo Lige prvaka, već bi 9. srpnja trebali igrati Superkup protiv osvajača Hajduka ili Rijeke pa nam prva liga starta 16. srpnja, a 19. ili 20. Dinamo kreće na europski put i igra prvu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka.

Puno ih se vraća s posudbe

No puno prije toga, pa i do početka spomenutih priprema Dinamo će morati ozbiljno poraditi na kadrovskoj križaljci. Na stranu sad hoće li tijekom ljeta u Maksimirsku 128 doći kakva prava ponuda za ponajbolje igrače, hoće li se plavima, kao što se očekuje priključiti Josip Drmić i Robert Ljubičić, Dinamo mora donijeti puno odluka o kadru koji ima.

Naime, plavi su i dosad imali veliki igrački kadar, veći od ostalih u našoj ligi, a nemojmo zaboraviti da ima i drugu momčad u kojoj je puno igrača. A ta druga momčad po odluci Hrvatskoga nogometnog saveza više ne može igrati u drugoj ligi i veliko je pitanje što će biti sa svim tim igračima. Možda će poneki od njih biti priključen pripremama prve momčadi, pogotovu dok se ne vrate reprezentativci, ali velika većina njih naći će se ni na nebu ni na zemlji. A netko, a to su obično trener i sportski direktor, mora procijeniti što će biti s kojim igračem. Nema mjesta za sve i ovako je nemoguće raditi, odnosno, nemoguće je zadržati sve...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 21.05.2022.,Zagreb - 36. kolo Prve HNL, Dinamo - Hajduk Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Ali, kako to već ide u TV reklamama, ni to nije sve. Dinamo ima na posudbama po drugim klubovima još niz igrača kojima istječu te posudbe i sad se, makar i privremeno, vraćaju u Dinamo. Ode li Dominik Livaković, plavima se iz Lokomotive vraća vratar Ivan Nevistić, ostane li Livaković, Nevistiću treba ponovno pronaći klub u kojem će braniti. Iz Lokomotive se vraća i Sandro Kulenović, napadač koji se iskazao na posudbi, ali će u Dinamu imati ogromnu konkurenciju, pogotovu dođe li i spomenuti Drmić.

Iz Šibenika se vraća Antonio Marin, taj je dečko puno napredovao i može se očekivati da će dobiti priliku da se dokaže i u Dinamu jer je to i zaslužio za razliku od vremena kada je bio na posudbi u Lokomotivi. Igrač Dinama je i dalje Iyayi Atiemwen koji je na privremenom radu u Gorici, igrač plavih je i bivši igrač Gorice Marijan Čabraja, no lijevi bek nije se posebno iskazao ni u Ferencvárosu. Tri igrača Dinama bila su na posudbi u Sloveniji, Marko Đira u Kopru, Duje Čop u Celju, a Stefan Simić u Bravu.

No nemojmo zaboraviti ni aktualne članove prve momčadi koji se nisu naigrali ove sezone (Perić, Dilaver, Štefulj, Jurić, Gojak...), a mogli bi otići Théophile koji ide u zadnju godinu ugovora ili Moharrami koji želi više igrati zbog SP-a u Kataru.

Puno igrača mora otići

Vjerojatno su svi već zaboravili na Françoisa Moubandjea koji je bio na posudbi u Turskoj, ali on više neće biti igrač Dinama, njemu istječe ugovor s maksimirskim klubom. No imaju plavi još igrača na posudbama i zato sve u klubu čeka ozbiljan posao kako bi posložili kadar s kojim će se krenuti u novu sezonu. A za sve to ipak se moramo vratiti na početak, prvo što je nužno jest reći tko je trener i onda s njim i možda sportskim direktorom raditi na kadroviranju. Mora se razgovarati i s tim igračima koji su bliži ili nešto dalje od kadra prve momčadi, treba i njima naći sredinu u kojoj će igrati, a to za velik broj igrača koje plavi sada imaju neće biti nimalo lako. Dakle, posla ima kao u priči.

U tom smislu čak je važniji sportski direktor jer trener prve momčadi neće imati vremena rješavati problematiku igrača koje neće uzeti u prvu momčad. Sportski direktor možda je manje važan oko poslova pravih transfera, i bez njega ili kad su tu dužnost imali prijašnji treneri (Zoran Mamić, Damir Krznar, Željko Kopić) nije bilo problema. Uostalom, Dinamo je i bez sportskog direktora očigledno dogovorio dolaske Drmića i Ljubičića, kao što bi lako prodao Oršića, Livakovića, Šutala... da za njih dođe prava ponuda.

>>> Evo što su dinamovci rekli nakon pobjede protiv Hajduka