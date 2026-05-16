Talentirani hrvatski trener stvorio je momčad za povijest i iznimno tražen igrački proizvod!

U baroknom gradu ponovno se slave veliki nogometni uspjesi. Pobjedom u gostima kod Vukovara 1991 rezultatom 2:0, nogometaši Varaždina i matematički su osigurali najmanje četvrto mjesto u SuperSport HNL-u, čime su drugu sezonu zaredom izborili nastup u Europi. S 51 bodom na kontu, kolo prije kraja prvenstva, Varaždinci su zacementirali treću poziciju na ljestvici, odmah iza nedodirljivih Dinama i Hajduka, potvrdivši status najugodnijeg iznenađenja prvenstva. Ovaj rezultat nije plod slučajnosti, već sustavnog rada, jasne vizije i taktičke discipline koju je u svlačionicu usadio trener Nikola Šafarić. Uspjeh je tim veći kada se uzme u obzir da je ostvaren s proračunom koji je osjetno manji od onih koje imaju klubovi iz vrha ljestvice, što svjedoči o izvanrednoj selekciji igrača i stručnom radu koji su nadomjestili financijske limite.

Glavni arhitekt ovog varaždinskog čuda nedvojbeno je 45-godišnji Nikola Šafarić. Otkako je preuzeo kormilo momčadi, implementirao je prepoznatljiv stil igre, najčešće se oslanjajući na svoju ideju igre koja je donijela taktičku zrelost i ravnotežu. Njegov trenerski profil pokazuje konzistentnost i sposobnost izvlačenja maksimuma iz igračkog kadra. Iako statistika bilježi 36 posto pobjeda u 84 utakmice na klupi Varaždina, njegov utjecaj nemjerljivo je veći. On je stvorio homogeni kolektiv u kojem svaki pojedinac zna svoju ulogu, a momčad djeluje kao savršeno uštimani orkestar. Šafarić je majstor u pripremi utakmica protiv jačih suparnika. Njegov rad prepoznat je i nagradom za trenera mjeseca u rujnu 2025., no najveće priznanje njegov je Varaždin koji je postao stabilan i cijenjen prvoligaš s europskim ambicijama.

Uspjeh momčadi iznjedrio je i nekoliko pojedinaca koji su eksplodirali ove sezone. Iako je prvi strijelac kluba Ivan Mamut s devet postignutih pogodaka, motor momčadi i najsvestraniji igrač je crnogorski ofenzivac Aleksa Latković. Sa osam golova i šest asistencija, Latković je ključan čovjek u napadačkoj tranziciji, a s prosječnom ocjenom od 7,24, premašio je sve suigrače. Uz njega, kao pun pogodak pokazalo se dovođenje Iurija Tavaresa, napadača sa Zelenortskih Otoka, koji je postigao šest pogodaka i donio novu dimenziju u napadu. Njegova dva pogotka u pobjedi protiv Osijeka u travnju, kada je proglašen i igračem kola, najbolje oslikavaju njegovu važnost. Ne smije se zaboraviti ni doprinos neumornog Frane Maglice, koji je također upisao šest asistencija, te Tomislava Duvnjaka koji se sjajno uklopilo u vezni red.

Priča o uspjehu Varaždina ujedno je i priča o razvoju i afirmaciji igrača, a najbolji primjer za to je krilni napadač Matej Vuk. Pod vodstvom Nikole Šafarića, Vuk je dobio toliko željeni kontinuitet i povjerenje, što je vratio odličnim igrama. Svaki njegov nastup pokazao je koliko znači za momčad. Njegov ulazak s klupe u drugom poluvremenu u važnim utakmicama, poput one protiv Hajduka, dokaz je da trener na njega ozbiljno računa kao na važnog aduta. U klubu ne skrivaju da je upravo Vuk jedan od igrača koji su spremni za veliki iskorak i transfer, što je izravna posljedica sustavnog rada i vjere koju mu je trener ukazao. Njegov primjer pokazuje Šafarićevu filozofiju - stvoriti vrijednost unutar vlastitog kadra i graditi momčad koja nije ovisna o jednom igraču, već o snazi kolektiva. Imao je Vuk već ranije ponude iz Italije, one iz Brescije i Torina. Svojim iznimnim fizičkim kapacitetima i taktičkom sposobnošću, taj igrač bi sigurno mogao biti zanimljiv Dinamu i Hajduku.

Sada, s osiguranim europskim ljetom, Varaždin se okreće novim izazovima. Prema UEFA-inom koeficijentu, hrvatski predstavnici u Konferencijskoj ligi svoj put započinju u drugom pretkolu, što znači da će Šafarićeva momčad prve europske ispite imati već krajem srpnja. To donosi kraći ljetni odmor, ali i slatke brige koje su u klubu priželjkivali. Kvalifikacije će biti zahtjevne, no s obzirom na prikazano ove sezone, Varaždin ima pravo nadati se i boriti za plasman u grupnu fazu, što bi bio podvig ravan osvajanju naslova prvaka. Pred upravom je zadatak da zadrži okosnicu momčadi i ciljano je pojača kako bi bila konkurentna na dva fronta. U posljednjem kolu protiv Istre 1961, navijači će imati priliku pozdraviti svoje heroje i s njima proslaviti sezonu koja će ostati upisana zlatnim slovima u povijest kluba. Varaždin više nije samo prolaznik u eliti, već ozbiljan projekt.