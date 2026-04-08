Znate li tko je bio prvi vatreni iz Turopolja? Boban mu je bio kapetan

Za one koji ne znaju – a sada i prigodno, u povodu utakmice polufinala Kupa Gorica – Dinamo (srijeda, 18.30) – nije naodmet spomenuti ovaj podatak: Zvonimir Boban u Dinamo je došao još kao 15-godišnjak iz runovićkog Mračaja, a svoj je premijerni nastup u dresu seniorske momčadi plavih začinio – pogotkom. Ili preciznije – pogocima. Debitirao je 12. prosinca 1985. godine u prijateljskoj utakmici protiv Radnika u Velikoj Gorici kad su plavi pobijedili s 5:3. Boban je bio dvostruki strijelac (zabili su još Besek, Komočar i Mlinarić).

Ta je utakmica odigrana na starom Radnikovu igralištu, onome koje više ne postoji. Danas se na njegovu mjestu nalazi Park Franje Tuđmana, a na mjestu bivšeg Radnikova sportskog centra 2023. godine otkriven je spomenik u čast Radniku i svim radnikovcima.

Dvojica A reprezentativaca

Dnevni tisak ovako je 13. prosinca 1985. izvijestio o utakmici Radnik – Dinamo 3:5. Naslov je glasio "Nastavljena tradicija", a tekst je išao ovako: "Nogometaši Dinama u najjačem sastavu bili su 12. prosinca gosti slavljenika – velikogoričkog Radnika. I na ovoj utakmici, koju je sudio Ivica Mikulčić, ponovila se tradicija! Naime, prvoligaš se morao dobro namučiti da bi pobijedio. Gosti su poveli s 2:0, da bi radnikovci za redom postigli tri gola i poveli. Na kraju je ipak sve završilo očekivano. Šteta što su loše vrijeme i radni dan prorijedili gledalište, koje nije kao dosad bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta."

Za Dinamo su pod vodstvom Miroslava Blaževića protiv Radnika nastupili: Zvonko Marić, Bračun, Cupan, Arslanović, Ištvanić, Z. Cvetković, Besek, Munjaković, Katanec, Mlinarić, B. Cvetković (još su igrali: Rumora, Vuković, Komočar, Šmit, Z. Boban).

Zanimljivo, dvojica igrača iz sastava Radnika, pokojni Dubravko Pavličić, tada 18-godišnjak, i Željko Župetić – poslije su postali A reprezentativci Hrvatske!

Pronašli smo u Velikoj Željka Župetića, danas 58-godišnjaka, zaposlenika Zračne luke Franjo Tuđman i strastvenog ribolovca. Ni uz najbolju volju nije se mogao sjetiti spomenute utakmice, ali se i te kako dobro sjeća pokojnog suigrača i prijatelja...

– Dudo Pavličić, Andrej Panadić i ja jedini smo reprezentativci koji su prošli Radnikovu školu – kaže Župetić, kojeg smo ipak malo korigirali.

Osjećam veliki ponos

Naime, Andrej Panadić bio je samo reprezentativac Jugoslavije, ne i Hrvatske, a još je jedan vatreni zvučna imena nekada igrao u pomlatku Radnika iako nije Turopoljac: Ante Budimir.

Željko Župetić hrvatskim je reprezentativcem postao u lipnju 1991. godine kada je Hrvatska gostovala u Murskoj Soboti i u prijateljskoj utakmici pobijedila Sloveniju s 1:0. Bio mu je to jedini nastup, tada je bio igrač Zagreba.

– Taj poziv izbornika Jerkovića značio mi je – sve! Takva su bila vremena – rat, neizvjesnost, napetost... – i ti u to vrijeme igraš za Hrvatsku! Teško je mlađim generacijama objasniti te osjećaje, neopisivi su, i kad god se toga sjetim, osjećam golem ponos. Biti hrvatski reprezentativac makar i u jednoj utakmici velika je čast. I da, Boban nam je bio kapetan – istaknuo je Župetić i dodao:

– Poslije sam igrao za veteransku reprezentaciju Hrvatske, imam 70 nastupa za nju. U godišnjaku HNS-a vode me kao rekordera.

Sedam godina bili ste nogometaš Zagreba, poslije igrali u dva izraelska kluba. Jeste li mogli napraviti i veću karijeru s obzirom na to da ste bili reprezentativac?

– Možda sam i mogao da sam imao menadžera. U to vrijeme eminentni su bili samo Predrag Naletilić i Ljubo Barin, a ja nisam bio ni kod jednoga od njih.

Idete li na utakmice Hrvatske lige?

– Rijetko, radije ih gledam na TV-u Moj je hobi ribičija.

Za koga navijate, za Goricu ili Dinamo?

– Najprije, današnja Gorica nije Radnik za koji sam ja igrao, no kao čovjeku iz ovog kraja naravno da mi je Gorica draga. Dinamovac sam, a kada igraju Gorica i Dinamo, onda sam 51:49 posto za Goricu. Ishod? Kup je zeznut, jedna je utakmica, zna se dogoditi da trećeligaši, četvrtoligaši izbacuju prvoligaše, tako da Gorica nije bez šansi. Nisu velike, ali postoje.

Sviđa li vam se kako igra Gorica pod Carevićem?

– Igraju dobro u teškim uvjetima. Svake godine promijene puno igrača i onda se momčad mora graditi ispočetka. Pa su stalno u borbi za ostanak. Volio bih da za Goricu igra više domaćih dečki – zaključio je Župetić.