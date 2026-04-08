Ponovni susret starih znanaca, Sanchez: 'Za mene ne postoji ništa važnije'

Slaven Belupo u lovu je na svoj četvrti finale domaćeg Kupa. Danas od 16.30 sati na tom će im putu u polufinalnoj utakmici stajati Rijeka. Kuriozitet je da su se iste momčadi sastale prošle subote, a momčad s Rujevice slavila je 2:0. Koprivničanci se nadaju da će sve ovaj put prevagnuti na njihovu stranu. Bila bi to još jedna potvrda odlične sezone u kojoj je Slaven Belupo napravio prave iskorake na više razina.

– Bili smo dva tjedna slobodni, naša medicinska služba napravila je odličan posao tako da su se igrači oporavili od subotnje utakmice. No znamo svi da nekoliko njih ne može igrati u kupu, neki su ozlijeđeni pa putujemo bez desetak igrača. Kadar je sužen, ali oni koji idu dobro znaju što radimo. Dvije smo godine zajedno i upoznati su sa zahtjevima, načinom igre pa neće biti nikakvih problema – kazao je Mateas Delić, pomoćni trener Slavena Belupa.

Disciplina je važna

A kako će se Slaven Belupo suprotstaviti Rijeci?

– Taktička disciplina jedan je od preduvjeta da bi takvoj momčadi mogao parirati. Spomenuli smo i energiju, koja mora biti na još višoj razini i onda se možeš nečemu nadati.

Kakva je atmosfera u svlačionici, postoji li mala bojazan s obzirom na utakmice s Rijekom u posljednjih godinu dana?

– Mi stalno plešemo na rubu Europe, dvije utakmice smo od osvajanja kupa i možemo reći da smo na dobrom putu. Istina je da imamo nekih "fajterskih osobina" s Rijekom, da nam baš ne leže, ali odigrali smo na Rujevici u siječnju vrhunsku utakmicu i trebali pobijediti pa smo primili pogodak u 90. I u prvom kolu primili smo pogodak u 90. iz prekida, tako da smo stalno tu negdje, blizu, no nadam se da smo mi ti koji će ovaj put slaviti – naglašava Delić.

Ovo je treći polufinale kupa Slavena Belupa u četiri godine! Koliko vam znači ta podrška?

– Puno to znači. Ovdje sam već 30 godina i, dok je tribina puna, a ljudi te prate svako kolo, na svakom gostovanju, to je veliki plus. To je velika zasluga ovog stožera, ljudi u klubu, ali i cijele zajednice, koja opet osjeća pripadnost klubu – zaključio je Delić.

Rijeka, naravno, želi ponoviti ishod iz posljednjeg sraza sa Slavenom Belupom, ali i 13. svibnja na Opus Areni u Osijeku obraniti Rabuzinovo sunce.

Današnju utakmicu najavio je trener nogometaša Rijeke Victor Sanchez.

– Očekivanja su velika, motivacija je na vrhuncu, a čeka nas sigurno teška utakmica. Kao što sam rekao nakon prvenstvene pobjede od 2:0 u Koprivnici, uvjeren sam da ćemo sada gledati potpuno drugačiju utakmicu. Motivacija obiju momčadi mora biti maksimalna jer se borimo za ulazak u finale i priliku za osvajanje trofeja. Za mene osobno ne postoji ništa važnije od borbe za titule – rekao je Sanchez.

Briga o ljudima

Termin utakmice nije popularan, na radni dan u 16.30 sati?

– Što se tiče termina u 16.30, nemam poseban komentar, nije to velika razlika. Meni je najvažnije da raspored ide naruku navijačima. Razumijem televizijska prava i biznis, svjestan sam da oni koji plaćaju odlučuju o terminima zbog gledanosti, ali moramo se brinuti o ljudima na stadionima. Navijači nisu samo gledatelji ili vlasnici godišnjih ulaznica, oni su dio samog proizvoda. Vidjeli smo u vrijeme korone da nogomet bez ljudi na tribinama nije isti proizvod. Apeliram na sve koji vode nogomet da ne zaboravljaju navijače, oni su dio igre.

Kakva je atmosfera u momčadi nakon pobjede u Koprivnici i nakon što su neki igrači sa svojim reprezentacijama osigurali Svjetsko prvenstvo?

– Uopće ne razmišljamo o Svjetskom prvenstvu, fokusirani smo isključivo na naše utakmice. Svjetsko je prvenstvo predaleko. Igrači koji imaju priliku otići tamo mogu to izboriti samo vrhunskim igrama u klubu do kraja sezone. Ako zaspeš u završnici sezone, gubiš svoje mjesto. Izbornici uvijek biraju igrače prema trenutačnoj formi, a bitno je kako sezonu završite, a ne kako ste ju počeli.

Osjećate li pritisak zbog uloge favorita?

– Ne obraćam pozornost na kladionice i njihove procjene tko je favorit. Njihov je posao zarađivati novac i koriste najbolju tehnologiju za svoje izračune, ali u nogometu to nema smisla. Povijest nas uči da favoriti na papiru često gube – istaknuo je Sanchez.