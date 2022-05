Dinamo traži novog trenera: Ante Čačić je odradio svoje, evo tko je najbliže klupi

Nakon pobjede nad Hajdukom u posljednjem kolu Prve lige i osvajanja naslova prvaka, Dinamo je ostao bez trenera. Ante Čačić dogovorio se s klubom za samo pet utakmica do kraja prvenstva i sad je Dinamo “obezglavljen”. Neće to, naravno, dugo potrajati, plavi i nemaju previše vremena jer trener, tko god to bude, mora početi slagati momčad, planirati pripreme, što već u startu u Dinamu nije lako jer će mu reprezentativci raznih zemalja i uzrasta kasniti na taj radni dio jer su i oni zaslužili nekakav odmor, a u Superkupu s pobjednikom finala Hrvatskog kupa, u kojem igraju Hajduk i Rijeka, plavi igraju već 9. srpnja.

Da je Čačić, već bi objavili

Plavi planiraju započeti pripreme oko 13. lipnja, a tek tada igrat će se posljednje utakmice Lige nacija.

U Dinamu su dosad baratali s nekoliko imena koja bi mogla preuzeti klupu, no potvrde iz Maksimira još nema. Protokom vremena zapravo padaju akcije Ante Čačića, jer da su plavi odlučili da iskusni stručnjak koji ih je na kraju doveo do naslova prvaka ostane na klupi, to bi brzo i objavili. O Čačiću sve znaju, on zna sve o Dinamu i nema potrebe bilo što čekati ako je on izbor plavih.

Koliko znamo, u Dinamu Čačića izuzetno cijene, no nisu uvjereni da može voditi plave na duži period, da je više trener izborničkog tipa kakvog je Dinamo i trebao za tih nekoliko utakmica u završnici prvenstva. Koliko znamo, prednost bi dobio Darko Milanič, slovenski trener koji je slobodan nakon odlaska iz ciparskog Pafosa, jer on je 24 sata u nogometu i u klubu, a Dinamu to treba. Iako većina igrača koje je vodio o njemu govori u superlativima, činjenica je i da je u prijašnjim klubovima dobivao otkaz ili odlazio vrlo brzo.

Milanič, bivši igrač Maribora i beogradskog Partizana, bio je u nedjelju u Maksimiru na velikom derbiju, nije želio potvrditi vezu s Dinamom, ali nije je ni demantirao. K tome, imao je posebnu pažnju čelnika maksimirskog kluba pa je to dodatno pobudilo sumnju da je blizu dolasku.

Mance sportski direktor

No, odavno su se kao trenerska rješenja spominjali Sergej Jakirović i Goran Tomić. Jakirovića se sve manje spominje, ali sada se čini da je ponovno na vrh potencijalnih kandidata iskočio Goran Tomić.

Naime, iz izvora bliskih vrhu riječkog kluba doznali smo da Tomić sigurno ne ostaje trener Rijeke za novu sezonu, da će nakon finala Kupa otići s Kvarnera, a novi trener Rijeke trebao bi postati Dragan Tadić. On se dokazao vodeći Hrvatski dragovoljac u drugom dijelu prvenstva, radio je s devet mladih igrača Rijeke koji su zajedno s njim došli na posudbu.

Goran Tomić već dulje slovi kao jedan od kandidata za klupu Dinama, već godinama joj je stalno blizu, ali nikako da se taj dolazak i ostvari. Tomić jako dobro poznaje Dinamo, zna i kakvi su odnosi u klubu, kako se radi, pogotovu poznaje igrače.

Dinamo želi i iskusnog trenera, Tomić ima dovoljno iskustva, iako ne kao Milanič ili Čačić, ali je dovoljno iskusan i dovoljno mlad. No, odlazak iz Rijeke ne znači automatski da dolazi u Dinamo, iako je sigurno ozbiljna opcija. Tomića na istoku cijene i za njega su zainteresirani klubovi iz Emirata. Kad je otišao iz Lokomotive, bio je blizu povratku u Kinu, ali je pandemija korone sve zaustavila.

Dinamo još nema sportskog direktora, spominjao se Tomislav Butina, ali je novo ime u kombinacijama Ivan Mance koji je odlično radio u Rijeci, a sada je u ciparskom Pafosu u kojem je trener sve do dva kola prije kraja bio spomenuti Darko Milanič. U svakom slučaju, još nekoliko dana bit će vrlo zanimljivo, kao i svakog ljeta u Dinamu. Sada zbog trenera, a potom će početi ludnica i zbog odlazaka i dolazaka igrača.

