Vraćamo Dinamo zajednici, vraćamo identitet koji se bio izgubio

Frano Šušnjara 6. lipnja prošle godine postao je dopredsjednik Dinama, a potom i predsjednik NO-a Dinama. Ovaj 44-godišnji visokopozicionirani menadžer u automobilskoj industriji (generalni direktor Opela za jugoistočnu Europu) prije toga je bio jedan od 13 članova Izvršnog odbora, a u Dinamo je ušao prije dvije godine na listi "Dinamovo proljeće". Bio je jedan od onih koji su krajem 2023. čvrsto odlučili vratiti demokraciju u Dinamo, koji su krenuli u borbu protiv, u tom trenutku, nedodirljivih Barišića, Peras i Hanžela... Danas, s dvogodišnjim odmakom od te bitke u kojoj su im mnogi davali male šanse za pobjedu, u razgovoru za Večernji list analizira što je demokratizacija donijela klubu.