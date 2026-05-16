Prije deset godina bili su hit klub HNL-a: Sada će ih izbaciti iz amaterske lige

RNK Splitu, klubu tradicije duge čak 114 godina, prijeti izbacivanje iz 1. ŽNL Splitsko-dalmatinske. Klub je u samoj završnici zahvatio potpuni kaos pa se seniroska momčad na posljednje dvije utakmice jednostavno nije pojavila.

Trebali su gostovati kod Jadrana u Tučepima, no na utakmicu nisu ni došli. Disciplinski sudac tada je klub kaznio oduzimanjem tri boda i novčanom kaznom od 70 eura. U tom trenutku, Split je imao samo dva boda pa je oduzimanjem bodova pao na učinak od minus jednog boda. Ista situacija ponovila se i u 25. kolu kada su trebali gostovati u Stobreču kod Primorca. Domaćin je tada objavio kako je utakmica otkazana zbog nemogućnosti gostujuće momčadi da dođe na nju.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pravila hrvatskog nogometa jasna su u pogledu da u slučaju da neka momčad neopravdano ne odigra dvije utakmice, smatra se kako su odustali od natjecanja. To znači da bi trebali biti izbačeni iz lige i preseliti u 2. ŽNL. Problemi tu ne staju jer Splićanima prijeti i nova novčana kazna kao i novo oduzimanje bodova u nižem rangu. Tako bi sljedeću sezonu mogli započeti s minusom od tri do šest bodova.

Ova sezona ionako završava katastrofalno za Split koji je upisao samo dva remija i 22 poraza uz gol-razliku od minus 98.

Podsjetimo, prije samo 15 godina RNK Split zauzeo je treće mjesto u HNL-u i izborio Europu po prvi puta u povijesti. U drugom pretkolu Europske lige izbacili su Domžale da bi potom ispali od Fulhama kolo kasnije. Tri godine poslije, došli su do posljednjeg četvrtog pretkola Europske lige, ali bolji je tada bio Torino.