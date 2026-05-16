KVALIFIKACIJE ZA EL

Hajduku stigle loše vijesti iz Mađarske i Azerbajdžana: Europski put upravo mu je postao teži

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
16.05.2026.
u 21:32

Hajduk će prve utakmice u europskoj sezoni igrati devetog i 16. srpnja, ali danas su im stigle loše vijesti koje bi im mogle značajno otežati europski put.

Hajduk će svoj europski put sljedeće sezone započeti u prvom pretkolu Europske lige zahvaljujući osvajanju drugog mjesta u HNL-u. Postojao je i scenarij u kojem bi bijeli igrali kvalifikacije Konferencijske lige, no kako je Dinamo osvojio Kup, Hajduk kreće u lov na Europsku ligu dok će se Rijeka boriti za Konferencijsku.

Bijeli se nadaju kako će u prvom pretkolu imati status nositelja, a za to su se morali nadati kako će im se poklopiti neki rezultati u drugim ligama.

Morali su se nadati da će Ferencvaroš nastaviti svoju dominaciju u Mađarskoj, odnosno da će osvojiti naslov prvaka ispred Gyora. Splićanima će se tako u Europskoj ligi pridružiti mađarski klub s većim europskim koeficijentom i tako ih dodatno udaljiti od statusa nositelja. Slično se dogodilo i u Azerbajdžanu gdje je ispalo kako u Europsku ligu ide Qarabag, također klub s visokim europskim kooeficijentom, dok je naslov prvaka pripao Sabahu.

Bijeli će do kraja sezone pratiti situacije u Srbiji, gdje im je potrebno da Vojvodina završi ispred Partizana, i Rumunjskoj gdje će navijati da Universitatea Cluj zadrži drugo mjesto u ligi ispred CFR Cluja.
