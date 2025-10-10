Novak Đoković šokirao je svijet sporta potresnim otkrićem: 'S mojim tijelom nešto nije u redu...'

Srpski teniski as Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju nakon što je poslije dva seta svladao Belgijanca Zizoua Bergsa 6:3, 7:5. Trenutno peti igrač svijeta svladao je 44. igrača na ATP listi nakon sat i 52 minute, ali bilo je vidljivo kako Đoković ima ozbiljnih zdravstvenih problema.

Inače, Đoković će po 80. put u karijeri igrati polufinale na Masters 1000 turnirima, što je teniski svjetski rekord, i sada je favorit za naslov u odsustvu prvog igrača i drugog svijeta Carlosa Alcaraza, odnosno Jannika Sinnera.

Turnir u Šangaju jedan je od najtežih u novoj povijesti tenisa zbog nemogućih vremenskih uvjeta za igru. Na terenima je užasno sparno, pa tenisači praktički jedva preživljavaju poene. Zbog nesnosne vrućine i sparine, Đokoviću liječnici morali mjeriti tlak.

Nakon meča Đoković je neugodno iznenadio navijače izjavom o stanju svog tijela.

- Moja noga je bila dobro. U svakom meču koji trenutno igram uvijek nešto nije u redu s mojim tijelom. Postoje i drugi problemi na kojima pokušavam raditi iz dana u dan i nadam se da će biti bolje kako turnir bude odmicao - rekao je Đoković.