VIDEO Agonija Novaka Đokovića: Žestoko psovao, a onda se srušio na pod! Sudac je uletio na teren

Sprski tenisač Novak Đoković izborio je četvrtfinale Šangaja pobjedom nad Jaumeom Munarom 6:3, 5:7, 6:2 u meču punom padova, mučnine i sparnih uvjeta koji su ga više puta natjerali na medicinske stanke i ledene ručnike. Za plasman u polufinale igrat će protiv Belgijca Zizoua Bergsa, 44. s ATP ljestvice.

Ponajbolji svih vremena je u uvodnim trenucima meča doživio ozljedu lista pri vodstvu 2:1 i break-lopti. Nakon proklizavanja osjetio je bol, no osvojio je poen i napravio break, a potom zatražio medicinski timeout. Nakon ukazane pomoći i uzimanja tableta nastavio je meč.

Prvi set je dobio sa 6:3, no drugi je izgubio sa 7:5 te je poslije duge izmjene iscrpljen pao na tlo. Sudac se uplašio da Đoković nije kolabirao pa je zajedno liječnikom, utrčao u teren. Pomogli su mu da sjedne na klupu, mjerili su mu tlak i dali novu tabletu.

Tijekom drugog seta, dok je Španjolac preuzimao inicijativu, iz Đokovićevog stožera čule su se riječi trenera Borisa Bošnjakovića: 'Ne to, Nole!'. Bijesni Đoković reagirao je burno, uz psovke i riječi: 'Šta gledaš, koju p**ku materinu!' Đokovićeve psovke i završnicu drugog seta pogledajte OVDJE.