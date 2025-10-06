Đoković je stalno u društvu prelijepe Ruskinje, smeta li to Jeleni? "Bili smo zajedno na godišnjem"

Novak Đoković jedan je od najboljih, po mnogima i najbolji tenisač svih vremena, zbog čega ne čudi da je već godinama u centru medijske pozornosti.
Foto: Reuters/Pixsell
Popularni Nole medijske stupce puni svojim izvedbama na terenu, ali i svime što se događa izvan njega. Ponekad se čini kao da se prati svaki njegov korak
Foto: Reuters/Pixsell
Jasno, mnoge zanima i njegov privatni život te brak s Jelenom s kojom ima dvoje djece - Stefana i Taru.
Foto: Reuters
Novak i Jelena upoznali su se 2005. godine tijekom srednjoškolskih dana u Beogradu, a vjenčali su se 10. srpnja 2014. na crnogorskom poluotoku Sveti Stefan
Foto: Reuters
Godinama su slovili kao skladan i dobar par, unatoč povremenim turbulencijama koje postoje u svakom braku
Foto: Abaca/Pixsell
A posljednjih mjeseci Novaka Đokovića često se viđa u društvu prelijepe Ruskinje pa nije trebalo proći puno vremena prije raznih nagađanja i tračeva
Foto: Instagram
Riječ je o ruskoj tenisačici Arini Sabaljenki koja je sve češće u Noletovom društvu
Foto: Instagram
Njihova suradnja počela je s tenisom, tijekom Roland Garrosa, nastavila se tijekom Wimbledona, a onda prerasla u pravo prijateljstvo
Foto: Bestimage/Pixsell
Posljednjih mjeseci može ih se stalno vidjeti zajedno, iznimno su prisutni na društvenim mrežama na kojima stalno objavljuju zajedničke snimke, snimaju zabavne skečeve, objavljuju fotografije na kojima su zagrljeni...
Foto: Pa/Pixsell
"Imamo sjajan odnos i treniramo zajedno. Ona ima sjajan tim oko sebe i ne čudi me da je prva na svijetu. Pitala me za nekoliko savjeta, rado sam joj pomogao. Volim njezin karakter i sviđa mi se kako dobro balansira odnos onoga što se događa na terenu i izvan njega", rekao je Đoković o njihovom odnosu.
Foto: Pa/Pixsell
Sve to probudilo je maštu kod mnogobrojnih fanova iz cijeloga svijeta koji su se pitali ima li među njima nešto više od teniske suradnje i prijateljstva
Foto: Instagram
No, odgovor na to pitanje je - nema! Jer, osim što je Đoković u sretnom braku s Jelenom, Arina je u sretnoj vezi s Georgiosom Frangulisom
Foto: Instagram
U posljednje vrijeme sve se češće mogu vidjeti i fotografije Sabaljenke s Jelenom, a jadnu takvu na društvenim mrežama komentirala je i sama gospođa Đoković: "Saba Saba Sabalenkaaaaa", napisala je.
Foto: Instagram
Da potpuno prestanu sva nagađanja pobrinuli su se protekli tjedan kad su zajedno proveli godišnji odmor u Grčkoj na kojoj su bili Novak i Jelena te Arina i Georgios.
Foto: Instagram
Sabaljenka je otkrila da su bili i na dvostrukom spoju: Bilo je sjajno! Baš sam se zabavila. Svaki put kad idem s Novakom i Jelenom bude mi jako zabavno. Oni su jako lijep par, puno smo se smijali i imali nevjerojatnu večeru
Foto: Instagram
Osvrnula se i na tenisku suradnju s njim: Malo smo zaigrali, za mene je to bio trening visokog intenziteta, za njega vjerojatno nije. Ali dala sam sve od sebe, zaključila je Sabaljenka.
Foto: Pa/Pixsell
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Pa/Pixsell
