Đoković je stalno u društvu prelijepe Ruskinje, smeta li to Jeleni? "Bili smo zajedno na godišnjem"

Posljednjih mjeseci može ih se stalno vidjeti zajedno, iznimno su prisutni na društvenim mrežama na kojima stalno objavljuju zajedničke snimke, snimaju zabavne skečeve, objavljuju fotografije na kojima su zagrljeni...
"Imamo sjajan odnos i treniramo zajedno. Ona ima sjajan tim oko sebe i ne čudi me da je prva na svijetu. Pitala me za nekoliko savjeta, rado sam joj pomogao. Volim njezin karakter i sviđa mi se kako dobro balansira odnos onoga što se događa na terenu i izvan njega", rekao je Đoković o njihovom odnosu.
Sabaljenka je otkrila da su bili i na dvostrukom spoju: Bilo je sjajno! Baš sam se zabavila. Svaki put kad idem s Novakom i Jelenom bude mi jako zabavno. Oni su jako lijep par, puno smo se smijali i imali nevjerojatnu večeru