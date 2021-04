Nova tragedija: Boksač preminuo nakon nokauta, imao je samo 18 godina

Mladi boksač iz Jordana Rashed Al-Swaisat (18) preminuo je nakon što je pretrpio nokaut na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Poljskoj.

Mladić je nakon nokauta hitno prevezen u bolnicu u Kielcu gdje mu je operiran mozak. Jedanaest dana borio se za život, no na kraju bitku nije dobio.

"Rashed je u našim srcima i našim molitvama. Mislima smo u njegovu obitelj, prijatelje i kolege s kojima dijelimo najdublju sućut", objavila u priopćenju Međunarodna boksačka asocijacija (AIBA).

Na društvenim mrežama pojavila se i fotografija mladog sportaša nakon nokauta.

🇯🇴#Jordanese 🥊Boxer, Rashed Al-Swaisat finally pronounced dead, 10 days after collapsing in a bout with Anyone Winogradow in Poland #aibaboxing #coreafriqueboxingpromotion #BoxingNews pic.twitter.com/aAiBXNQUPc