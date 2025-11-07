Nogometna zvijezda proglašena krivom zbog seksističkih ispada prema novinarkama

Kontroverzni bivši nogometaš Joey Barton (43) proglašen je krivim po šest točaka optužnice za slanje krajnje uvredljivih poruka. Porota u Liverpoolu zaključila je da su njegove objave na platformi X, usmjerene na nogometne analitičarke Eni Aluko i Lucy Ward te voditelja BBC-ja Jeremyja Vinea, kazneno djelo. Barton je analitičarke nazvao "Fredom i Rose West nogometnih komentara", aludirajući na serijske ubojice, te je na njihovu fotografiju montirao lica žena, dok je Aluko usporedio i sa Staljinom.

Njegova meta bio je i voditelj Jeremy Vine, kojeg je u više navrata nazvao "biciklističkim pedofilom" (bike nonce) i pitao je li posjetio Epsteinov otok. Na sudu se Barton branio tvrdnjom da je žrtva "političkog progona" te da su objave bile tek "crni i glupi humor". Tvrdio je da nije imao namjeru nikoga uznemiriti, no tužiteljstvo ga je opisalo kao "nepopravljivog nasilnika", a ne "križara slobode govora", što je porota na kraju prihvatila.

Svjedočenja žrtava otkrila su duboke posljedice napada. Eni Aluko je izjavila da se osjećala "paralizirano" i "pod opsadom", zbog čega tjedan dana nije izlazila iz kuće. "Osjećala sam se potpuno zastrašeno i depresivno. Morala sam se prerušiti samo da bih otišla u trgovinu", rekla je, dodavši kako su objave uništile njezinu želju za radom u medijima. Jeremy Vine je posvjedočio da se osjećao "zlobno uništenim" i da ga je alarmirala Bartonova opsesija.

Barton je pušten je uz jamčevinu do izricanja presude 8. prosinca, uz strogi uvjet da ne spominje svoje žrtve. Proglašen je krivim po šest od dvanaest točaka optužnice, a sudac ga je upozorio i zbog ponašanja u sudnici. Slučaj se smatra važnim presedanom o odgovornosti za javno izrečenu riječ na društvenim mrežama.