VIDEO Objavljena snimka huliganskog obračuna u Zagrebu, Španjolci sve uhvatili

Nogometaši Dinama doživjeli su svoj prvi poraz u Europskoj ligi. Tri boda s Maksimira odnijela je španjolska Celta iz Viga koja je modre svladala s 3:0. Dva pogotka za gostujuću momčad postigao je Pablo Duran, dok je treći djelo Sergija Domingueza koji je zabio autogol.

Bio je to bolan poraz za navijače hrvatskog doprvaka, a čini se kako su neki to podnijeli teže od drugih. Španjolski radio RNE javlja kako je skupina Dinamovih navijača napala navijače Celte u blizini Maksimira. Napad su snimile kamere televizije RTVE Galicia te su video podijelili na svojim društvenim mrežama.

Na snimci se može vidjeti tri muškarca koji psuju i na tlu udaraju navijača Celte, a na kraju se vidi kako napadaju još jednog španjolskog navijača.

- Nasilni incidenti ultrasa iz Dinama Zagreba prema navijačima Celte nakon njihove utakmice Europa lige. Sukobili su se s navijačima Viga s namjerom da im oduzmu zastave i šalove. Kolega iz RTVE Galicia sve je snimio - napisali su.

Más en @rne pic.twitter.com/PK9Jrdgbt6 — RNE Deportes (@RNEdeportes) November 7, 2025

Dinamo je ovim porazom pao na 12. mjesto u Eruopskoj ligi sa sedam bodova iz četiri utakmice. Sljedeći protivnik modrih bit će francuski Lille koji je u prošlom kolu poražen od Crvene Zvezde s 1:0.