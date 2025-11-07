Naši Portali
NEMILE SCENE

VIDEO Objavljena snimka huliganskog obračuna u Zagrebu, Španjolci sve uhvatili

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
07.11.2025.
u 16:00

Nasilni incidenti ultrasa iz Dinama Zagreba prema navijačima Celte nakon njihove utakmice Europa lige

Nogometaši Dinama doživjeli su svoj prvi poraz u Europskoj ligi. Tri boda s Maksimira odnijela je španjolska Celta iz Viga koja je modre svladala s 3:0. Dva pogotka za gostujuću momčad postigao je Pablo Duran, dok je treći djelo Sergija Domingueza koji je zabio autogol.

Bio je to bolan poraz za navijače hrvatskog doprvaka, a čini se kako su neki to podnijeli teže od drugih. Španjolski radio RNE javlja kako je skupina Dinamovih navijača napala navijače Celte u blizini Maksimira. Napad su snimile kamere televizije RTVE Galicia te su video podijelili na svojim društvenim mrežama.

Poznati Hrvat brutalno iskren o Dinamu: Čim su ga počeli ismijavati kako priča, sve sam shvatio

Na snimci se može vidjeti tri muškarca koji psuju i na tlu udaraju navijača Celte, a na kraju se vidi kako napadaju još jednog španjolskog navijača. 

- Nasilni incidenti ultrasa iz Dinama Zagreba prema navijačima Celte nakon njihove utakmice Europa lige. Sukobili su se s navijačima Viga s namjerom da im oduzmu zastave i šalove. Kolega iz RTVE Galicia sve je snimio - napisali su.

Dinamo je ovim porazom pao na 12. mjesto u Eruopskoj ligi sa sedam bodova iz četiri utakmice. Sljedeći protivnik modrih bit će francuski Lille koji je u prošlom kolu poražen od Crvene Zvezde s 1:0.
Komentara 1

Pogledaj Sve
BM
Brkoni_M70_
16:53 07.11.2025.

Ma to su nasi decki koji spasavaju odojcad u klajicevoj...

