Boćanje

Nives Jelovica nakon 25 godina opet svjetska prvakinja

Održana tradicionalna dodjela priznanja najuspješnijim sportašima Istarske županije
Srecko Niketic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
16.11.2025.
u 23:30

Sjajne vijesti stižu iz francuskog Macona. Nives Jelovica osvojila je zlato na Svjetskom prvenstvu u boćanju, disciplina krug. Nakon 25 godina ponovno je prvakinja u disciplini bližanje i izbijanje u krug, pobijedivši u finalu reprezentativku Francuske Annabelle Barazzutti (22:21). Ria Vojković osvojila je srebro u disciplini pojedinačno, klasično. Ria i francuska predstavnica Rivers odigrale su susret za pamćenje, za prolaz u četvrtfinale. Ria je izvanrednom igrom pobijedila drugi put u dva dana iskusnu Francuskinju rezultatom 13:3. Treba istaknuti da je Ria izbijala 24 puta i realizirala sva 24 izbačaja.

U polufinalu je ponovila savršenu igru iz prethodnih susreta i bez problema pobijedila Argentinku Rominu Balotti (13:1). U borbi za broncu mješovita štafeta Ria Vojković i Marino Milićević izgubila je od francuske štafete. Carrolina Ban i Ria Vojković osvojile su broncu u štafetnom izbijanju. U polufinalu su Carrolina i Ria nakon pet minuta i izjednačenog rezultata 42:42 morale raspucavati jednu minutu u kojoj je francuska štafeta bila bolja za jedan pogodak (8:9). Carrolina Ban i Nikol Belasić bile su treće u igri parova. 
Nives Jelovica Boćanje

