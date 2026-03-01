Domen Prevc postavio novi rekord letaonice za 13. ovosezonsku pobjedu

Slovenski reprezentativni skakač na skijama Domen Prevc u nedjelju je ostvario još jednu impresivnu pobjedu u Svjetskom kupu, njegovu 13. u ovoj sezoni, a začinio ju je i novim rekordom letaonice u austrijskom Kulmu, poletjevši u finalnoj seriji na do 245,5 metara.

Time je za 1,5 metar nadmašio prijašnji rekord koji je deset godina bio u vlasništvu njegovog starijeg brata Petera Prevca. Kao i dan prije, 26-godišnjem Slovencu je jedini konkurent za pobjedu bio mladi, 20-gpdišnji Austrijanac Stephan Embacher. No, za razliku od subotnjeg natjecanja, kad je Embacher bio u vodstvu nakon prve serije te na kraju zaostao za samo 1,1 bod, u nedjelju ga je aktualni svjetski prvak u letovima i budući ukupni pobjednik Svjetskog kupa nadmašio za 24,8 bodova.

Domen Prevc je u prvoj seriji doskočio na 238 metara, a onda izveo i rekordan let od 245,5 m.

"Koljena su izdržala, adrenalin je učinio svoje", izjavio je u Prevc za slovensku nacionalnu televiziju nakon leta koji je završio u dubokom čučnju i uhvatio se rukama za potkoljenice da ne bi nijednim dijelom tijela dotaknuo podlogu na doskočištu.

Embacher je u prvoj seriji doletio do 240,5 m, ali je u drugoj poletio do 225 m.

Koliko su spomenuta dvojica bili bolji od ostalih pokazuje zaostatak trećeplasiranog, Norvežanina Johanna Andrea Forfanga (225,5 i 224 m): za Prevcom je zaostao 58,2 boda, a za Embacherom 33,4 boda.

Do kraja sezone Svjetskog kupa ostalo je još osam natjecanja, četiri na velikim skakaonicama u Lahtiju (6. i 7. ožujka) i Oslu (14. i 15. ožujka) te četiri na letaonicama u Vikersundu (21. i 22. ožujka) i Planici (27. i 29. ožujka). Domen Prevc ima 1814 bodova, 761 više od drugoplasiranog Japanca Ryoyua Kobayashija i praktično je već i matematički osigurao osvajanje Velikog kristalnog globusa.

Nakon dva od predviđenih šest natjecanja na letaonicama, Domen ima maksimalnih 200 bodova u redoslijedu za Mali globus, a drugi je Embacher sa 160.