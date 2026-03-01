Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Britanci tvrde da su dva iranska projektila završila na Cipru! Izraelci objavili snimke golemog udara
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SK Kulm

Domen Prevc postavio novi rekord letaonice za 13. ovosezonsku pobjedu

Ski Jumping World Cup
ISSEI KATO/REUTERS
VL
Autor
Hina
01.03.2026.
u 16:48

Slovenski reprezentativni skakač na skijama Domen Prevc u nedjelju je ostvario još jednu impresivnu pobjedu u Svjetskom kupu, njegovu 13. u ovoj sezoni, a začinio ju je i novim rekordom letaonice u austrijskom Kulmu, poletjevši u finalnoj seriji na do 245,5 metara.

Time je za 1,5 metar nadmašio prijašnji rekord koji je deset godina bio u vlasništvu njegovog starijeg brata Petera Prevca. Kao i dan prije, 26-godišnjem Slovencu je jedini konkurent za pobjedu bio mladi, 20-gpdišnji Austrijanac Stephan Embacher. No, za razliku od subotnjeg natjecanja, kad je Embacher bio u vodstvu nakon prve serije te na kraju zaostao za samo 1,1 bod, u nedjelju ga je aktualni svjetski prvak u letovima i budući ukupni pobjednik Svjetskog kupa nadmašio za 24,8 bodova.

Domen Prevc je u prvoj seriji doskočio na 238 metara, a onda izveo i rekordan let od 245,5 m.

"Koljena su izdržala, adrenalin je učinio svoje", izjavio je u Prevc za slovensku nacionalnu televiziju nakon leta koji je završio u dubokom čučnju i uhvatio se rukama za potkoljenice da ne bi nijednim dijelom tijela dotaknuo podlogu na doskočištu.

Embacher je u prvoj seriji doletio do 240,5 m, ali je u drugoj poletio do 225 m.

Koliko su spomenuta dvojica bili bolji od ostalih pokazuje zaostatak trećeplasiranog, Norvežanina Johanna Andrea Forfanga (225,5 i 224 m): za Prevcom je zaostao 58,2 boda, a za Embacherom 33,4 boda.

Do kraja sezone Svjetskog kupa ostalo je još osam natjecanja, četiri na velikim skakaonicama u Lahtiju (6. i 7. ožujka) i Oslu (14. i 15. ožujka) te četiri na letaonicama u Vikersundu (21. i 22. ožujka) i Planici (27. i 29. ožujka). Domen Prevc ima 1814 bodova, 761 više od drugoplasiranog Japanca Ryoyua Kobayashija i praktično je već i matematički osigurao osvajanje Velikog kristalnog globusa.

Nakon dva od predviđenih šest natjecanja na letaonicama, Domen ima maksimalnih 200 bodova u redoslijedu za Mali globus, a drugi je Embacher sa 160.
Ključne riječi
Skijaški skokovi Domen Prevc

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!