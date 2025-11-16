Kaos i šok u Srbiji: Novi izbornik odlazi s klupe nakon samo dvije utakmice u reprezentaciji?!

Srbija je u Leskovcu pred praznim tribinama svladala Latviju 2:1, što je ujedno prva pobjeda novog izbornika Veljka Paunovića na klupi orlov. Međutim, 48-godišnji stručnjak nije uspio napraviti čudo, očekivani poraz od Engleske prije tri dana izbacio je Srbiju iz utrke za mjesto u play-offu u za svjetsko prvenstvo.

Nakon slavlja protiv Latvije, Paunović se osvrnuo na svoju budućnost. S nogometnim savezom Srbije dogovorio je angažman isključivo za ove dvije utakmice, pa je mjesto izbornika ponovno ostalo upražnjeno nakon otkaza Dragana Stojkovića.

Paunović je istaknuo kako još ne zna hoće li ostati na klupi te da mu treba vremena za razmišljanje.

- Ne mogu sada ništa reći. Treba mi vremena. Smatram da je normalno da ga dobijem, da razgovaram s obitelji i savjetnicima - poručio je Paunović.

- Svi znamo da je ovo bila hitna misija. Moglo je završiti i bolje i lošije. Sva tri moguća scenarija bila su na stolu kad sam prihvatio ovaj zadatak. Sada idem dalje s ovim iskustvom i moram odlučiti što dalje - rekao je.