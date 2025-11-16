Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NEOČEKIVANO

Kaos i šok u Srbiji: Novi izbornik odlazi s klupe nakon samo dvije utakmice u reprezentaciji?!

World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Latvia
MARKO DJURICA/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.11.2025.
u 21:42

Nakon slavlja protiv Latvije, Paunović se osvrnuo na svoju budućnost. S nogometnim savezom Srbije dogovorio je angažman isključivo za ove dvije utakmice, pa je mjesto izbornika ponovno ostalo upražnjeno nakon otkaza Dragana Stojkovića

Srbija je u Leskovcu pred praznim tribinama svladala Latviju 2:1, što je ujedno prva pobjeda novog izbornika Veljka Paunovića na klupi orlov. Međutim, 48-godišnji stručnjak nije uspio napraviti čudo, očekivani poraz od Engleske prije tri dana izbacio je Srbiju iz utrke za mjesto u play-offu u za svjetsko prvenstvo.

Nakon slavlja protiv Latvije, Paunović se osvrnuo na svoju budućnost. S nogometnim savezom Srbije dogovorio je angažman isključivo za ove dvije utakmice, pa je mjesto izbornika ponovno ostalo upražnjeno nakon otkaza Dragana Stojkovića.

Paunović je istaknuo kako još ne zna hoće li ostati na klupi te da mu treba vremena za razmišljanje.

- Ne mogu sada ništa reći. Treba mi vremena. Smatram da je normalno da ga dobijem, da razgovaram s obitelji i savjetnicima - poručio je Paunović.

- Svi znamo da je ovo bila hitna misija. Moglo je završiti i bolje i lošije. Sva tri moguća scenarija bila su na stolu kad sam prihvatio ovaj zadatak. Sada idem dalje s ovim iskustvom i moram odlučiti što dalje - rekao je. 

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!
Ključne riječi
Veljko Paunović svjetsko prvenstvo nogomet Srbija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja