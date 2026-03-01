Naši Portali
PAO I REKORD

Etiopljanin Takele i Kenijka Kosgei pobjednici Tokijskog maratona

Tokyo Marathon 2026
Jia Haocheng/Pool/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
01.03.2026.
u 15:40

Prethodni rekord staze bio je 2:15:55, a postavila ga je dvostruka pobjednica Tokijskog maratona Sutume Asefa Kebede 2024. godine

Etiopljanin Tadese Takele pobijedio je na Tokijskom maratonu u nedjelju obranivši tako naslov, dok je u ženskoj konkurenciji sa svjetskim rekordom slavila Kenijka Brigid Kosgei.

Kosgei je maraton istrčala u rekordnom vremenu 2:14:29, što je bilo više od dvije minute brže od drugoplasirane Etiopljanke Bertukan Welde (2:16:36). Još jedna Etiopljanka Hawi Feysa zauzela je treće mjesto s vremenom 2:17:39.

Prethodni rekord staze bio je 2:15:55, a postavila ga je dvostruka pobjednica Tokijskog maratona Sutume Asefa Kebede 2024. godine.

Kosgei, koja je osvojila srebro u maratonu za Keniju na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, planira predstavljati Tursku na Igrama u Los Angelesu 2028. godine.

U muškoj utrci, Etiopljanin Tadese Takele je obranio naslov u uzbudljivom sprintu s kenijskim dvojcem Geoffreyjem Toroitichom i Alexanderom Mutisom Munyaom.

Takele je postigao vrijeme od 2:03:37 drugi je s istim vremenom bio Toroitich, dok je Munyao završio samo sekundu iza njega na trećem mjestu.
Atletika maraton

