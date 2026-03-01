Naši Portali
UŽIVO
FOTO/VIDEO Britanci tvrde da su dva iranska projektila završila na Cipru! Izraelci objavili snimke golemog udara
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
SVJETSKI KUP

Superveleslalom za skijaše u Garmisch-Partenkirchenu otkazan zbog lošeg vremena

Alpine skiing: World Cup - Garmisch Partenkirchen
Karl-Josef Hildenbrand/DPA
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
01.03.2026.
u 13:15

U subotu je održana utrka spusta u kojoj su Švicarci osigurali trostruku pobjedu. Marco Odermatt je pobijedio ispred sunarodnjaka Alexisa Monneya i Stefana Rogentina.

Superveleslalom kojeg su skijaši trebali voziti za Svjetski kup u nedjelju u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu otkazan je zbog lošeg vremena, objavili su organizatori. Naime, zbog magle organizatori nisu uspjeli održati utrku ni nakon dva odgađanja, kada je start pomaknut na 12:45. 

Utrka superveleslaloma u Garmischu bila je sedma muška utrka super-G-a sezone. Prije završnice sezone u Lillehammeru, na rasporedu je i muška utrka super-G-a u Courchevelu. Još nije poznato hoće li FIS pokušati održati današnju otkazanu utrku na nekoj drugoj lokaciji.

Odermatt uvjerljivo vodi u poretku superveleslaloma s 425 bodova, a drugoplasirani Austrijanac Vincent Kriechmayr na drugom mjestu ima 158 bodova manje od njega.
Ključne riječi
Garmisch Partenkirchen Superveleslalom Skijanje

