Ništa od dolaska u Dinamo: Talentirani vatreni napustio velikana i našao novi klub

Zagrebački Dinamo ovog se ljeta povezivalo s Lovrom Zvonarekom, talentiranim reprezentativcem Hrvatske do 21 godine koji je bio pod ugovorom s minhenskim Bayernom. Danas je i službeno napustio njemačkog prvaka, ali umjesto povratka u hrvatski nogomet odlučio se na odlazak u nešto jaču ligu. Tako je postao novi član portugalskog prvoligaša Estrele.

Financijski detalji transfera još nisu objavljeni kao ni trajanje Zvonarekovog ugovora ni kakvu će plaću imati. 21-godišnji veznjak u Bayern je prešao 2022. iz Slaven Belupa za 1.8 milijuna eura. Igrao je vrlo dobru za drugu momčad Bavaraca i zabio 12, a namjestio sedam golova u 39 nastupa, ali je za prvu momčad odigrao samo pet utakmica. Uspio je zabiti jedan pogodak, ali ništa više od toga.

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Slali su ga Bavarci na posudbe u Sturm iz Graza i švicarski Grasshoppers gdje se također nije uspio nametnuti Vincent Kompanyju. Estrela je prošlu sezonu završila na 15. mjestu u portugalskom prvenstvu, posljednjem koje jamči ostanak u elitnom rangu.