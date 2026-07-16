Poznato s kime će Hajduk igrati u sljedećj kvalifikacijskoj rundi: Neće im biti lako

Hajduk je unatoč porazu na gostovanju kod Žiline osigurao prolazak u drugo pretkolu Europske lige. Pobjeda od 2:0 na Poljudu u prvom kolu bila je dovoljna da i s prolazom 2:1 u gostima prođu slovačkog predstavnika s ukupnih 3:2.

U drugom pretkolu Europske lige čekat će ih puno teži zadatak, dvije utakmice protiv ciparskog Pafosa. Ta je momčad prošle sezone igrala u Ligi prvaka i ostavila odličan dojam. Osvojili su devet bodova u osam utakmica i završili 26. u ligaškoj fazi, samo dva mjesta ispod Benfice koja je prošla u danji krug natjecanja i to s istim brojem bodova.

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Nema sumnje kako bijele očekuje vrlo težak zadatak, a porazom bi se 'spustili' u treće pretkolo Konferencijske lige. Prva utakmica na rasporedu je 23. srpnja na Poljudu, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Cipru.