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TEŽAK ZADATAK

Poznato s kime će Hajduk igrati u sljedećj kvalifikacijskoj rundi: Neće im biti lako

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
16.07.2026.
u 22:58

U drugom pretkolu Europske lige čekat će ih puno teži zadatak, dvije utakmice protiv ciparskog Pafosa

Hajduk je unatoč porazu na gostovanju kod Žiline osigurao prolazak u drugo pretkolu Europske lige. Pobjeda od 2:0 na Poljudu u prvom kolu bila je dovoljna da i s prolazom 2:1 u gostima prođu slovačkog predstavnika s ukupnih 3:2.

U drugom pretkolu Europske lige čekat će ih puno teži zadatak, dvije utakmice protiv ciparskog Pafosa. Ta je momčad prošle sezone igrala u Ligi prvaka i ostavila odličan dojam. Osvojili su devet bodova u osam utakmica i završili 26. u ligaškoj fazi, samo dva mjesta ispod Benfice koja je prošla u danji krug natjecanja i to s istim brojem bodova.

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Nema sumnje kako bijele očekuje vrlo težak zadatak, a porazom bi se 'spustili' u treće pretkolo Konferencijske lige. Prva utakmica na rasporedu je 23. srpnja na Poljudu, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Cipru.
Ključne riječi
Pafos Kvalifikacije Europska liga Hajduk

Komentara 3

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RE
RedTree
23:22 16.07.2026.

Kako Pukštas može igrati centralnog veznog, a Melnjak krilnog napadača. Ako već imaš Huga i Krovinovića uz Livaju, koristi ih, jer Pafos je puno jača, iskusnija razina i trebaju ti, jer rezultat kluba treba biti prioritet. Prođeš li Pafos, blizu si igranja Europe na jesen. I to je to od pojačanja izgleda!? Previše promašenih šansi u dvije utakmice i nesigurnost u obrani katkad. Protiv Pafosa će trebati puno bolje i sigurnije, sa svim dostupnim igračima igrati.

CO
CobraMikelNr6
23:11 16.07.2026.

E moj Ajduče ti na iglene uši prolaziš žnj klubove Europe i od takvih strijepiiš.Al to je realnost...Ajduk je i sam žnj liga več 20 godina.Cak ga i Rijeka prešišala zadnjih 15 godina.

PU
purger58
23:19 16.07.2026.

Pitanje: Dokle ce Livaja trpit da ga Veliki" trener ubacuje zadnji 5,10 minutes?

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