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DIRNUO TISUĆE LJUDI

FOTO Jedan oglas u neboderu postao je hit: 'Ovakvu djecu danas rijetko viđamo'

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Reddit
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Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
17.07.2026.
u 18:12

Rukom ispisana poruka desetogodišnjeg dječaka iz jednog splitskog nebodera, u kojoj nudi pomoć susjedima kako bi zaradio džeparac, postala je viralni hit na Redditu. Objava je pokrenula lavinu pozitivnih reakcija, ali i tipično hrvatskih duhovitih komentara o poreznoj inspekciji

'U jednom ST neboderu' - tako glasi naslov objave na Redditu koja je ugrijala srca diljem Hrvatske. Fotografija prikazuje rukom ispisan oglas desetogodišnjeg dječaka koji je odlučio sam zaraditi svoj džeparac. Svojim susjedima ponudio je jednostavne usluge: iznošenje smeća za jedan euro, šetanje malog psa za dva eura i obavljanje manje kupovine za jedan euro. 'Učim se zaraditi svoj džeparac i zato nudim usluge', stoji u simpatičnoj poruci koja je brzo prikupila tisuće pozitivnih reakcija.

U jednom ST neboderu
by u/Trovavejic in croatia

Reakcije korisnika Reddita bile su gotovo jednoglasno pozitivne. Mnogi su pohvalili dječaka za njegovu inicijativu, a posebno njegove roditelje na dobrom odgoju. 'Koliko je ovo slatko. Bravo za malca!', 'Bravo za starce da uče malca kako život funkcionira', samo su neki od komentara. Jedna je korisnica oduševljeno napisala: 'Ajme pa u životu više ne bi iznijela smeće sama da imam ovakvog malca genijalca u zgradi. Dobio bi duplo!'. Drugi su dodali kako bi mu rado ostavili novac svaki dan.

Naravno, hrvatska online zajednica ne bi bila potpuna bez doze humora na račun birokracije. Ubrzo su se pojavili i šaljivi komentari o potencijalnim pravnim problemima malog poduzetnika. 'Porezna has entered the chat', glasio je jedan od najpopularnijih komentara. Drugi su se nadovezali u istom tonu: 'Uuu obavljanje neregistriranih djelatnosti', našalio se jedan korisnik, aludirajući na stroge propise.
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Ključne riječi
susjedi usluge oglas dječak

Komentara 2

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Avatar juma
juma
18:41 17.07.2026.

Mali je dosta hrabar ili pak naivan. Sve je za pohvalu, ali bi se trebao tako organizirati da susjedi dolaze k njemu. Ne bih ja baš svakome ušao u stan da imam 10 godina. Svakakvih ljudi ima.

Avatar Idler 3
Idler 3
18:18 17.07.2026.

...pričati il govoriti ? Inače malom veeelki pozdrav i se najbolše !

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