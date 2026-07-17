FOTO Za 155 tisuća eura prodaje se apartman iz snova: Dva balkona, pogled na more i roštilj u zelenilu
U mirnom primorskom naselju Smokvica Krmpotska, između Novog Vinodolskog i Senja, smješten je apartman površine 34,93 m² koji pruža upravo ono što mnogi traže na obali - pogled na more, vlastiti parking i jednostavno održavanje. Nalazi se na prvom katu uredne zgrade, etažiran je i ima odvojena brojila, javljaju iz agencija za nekretnine Opereta.
Smokvica Krmpotska jedno je od onih mjesta koja su sačuvala opuštenu atmosferu i autentičan primorski ugođaj. Poznata je po kristalno čistom moru, manjim uvalama i plažama do kojih se stiže za svega nekoliko minuta pješice. Novi Vinodolski udaljen je svega desetak minuta vožnje, dok se do Rijeke stiže za približno 45 minuta. Zagreb je udaljen oko 180 kilometara, odnosno manje od dva i pol sata vožnje autocestom, što ovu lokaciju čini vrlo pristupačnom za vikend boravke tijekom cijele godine.
Posebna vrijednost ove nekretnine nije samo pogled na more, već i vanjski prostori koji produžuju životni prostor tijekom toplijih mjeseci. Uz stan dolazi i vlastito parkirno mjesto, a budući vlasnici na raspolaganju imaju i uređenu vanjsku terasu s roštiljem, okruženu mediteranskim zelenilom i cvatućim oleandrima, stvarajući ugodan ambijent za druženja i opuštanje.
Idealna je za parove koji traže vikend apartman uz more, manje obitelji, umirovljenike koji žele mirnije okruženje, ali i za kupce koji traže nekretninu za turističko iznajmljivanje i vlastito povremeno korištenje. Cijena ove nekretnine je 155 tisuća eura.
Veći balkon povezan je s dnevnim boravkom i pruža dovoljno prostora za svakodnevni boravak na otvorenom, dok drugi balkon, kojem se pristupa iz spavaće sobe, nudi dodatnu dozu privatnosti i mirniji kutak za opuštanje.