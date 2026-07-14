Dinamo odigrao bez golova u posljednjoj provjeri prije početka sezone

Tjedan dana uoči početka nove sezone i prve utakmice protiv švicarskog Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka, Dinamo je u Maksimiru odradio posljednju provjeru. Suparnik je bio LNZ Čerkasi, sedmoplasirana momčad prošlosezonskog ukrajinskog prvenstva.

Pripremna utakmica odigrana je iza zatvorenih vrata, bez prisutnosti gledatelja i televizijskog prijenosa, a završila je bez pogodaka (0:0).

Dinamov početni sastav izgledao je ovako: Filipović, Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda, Vidović, Mišić, Zajc, Bakrar, Beljo, Oršić.

Dinamo će 21. srpnja gostovati kod Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, dok je uzvrat sedam dana kasnije na Maksimiru. Zatvorena generalna proba omogućila je treneru Mariju Kovačeviću da bez pogleda javnosti isproba planirani sastav, taktičke zamisli, prekide i druge detalje koje priprema za dvoboj sa švicarskim predstavnikom.