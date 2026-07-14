Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
0:0 NA MAKSIMIRU

Dinamo odigrao bez golova u posljednjoj provjeri prije početka sezone

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
14.07.2026.
u 22:46

Pripremna utakmica odigrana je iza zatvorenih vrata, bez prisutnosti gledatelja i televizijskog prijenosa, a završila je bez pogodaka (0:0).

Tjedan dana uoči početka nove sezone i prve utakmice protiv švicarskog Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka, Dinamo je u Maksimiru odradio posljednju provjeru. Suparnik je bio LNZ Čerkasi, sedmoplasirana momčad prošlosezonskog ukrajinskog prvenstva.

Pripremna utakmica odigrana je iza zatvorenih vrata, bez prisutnosti gledatelja i televizijskog prijenosa, a završila je bez pogodaka (0:0).

Dinamov početni sastav izgledao je ovako: Filipović, Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda, Vidović, Mišić, Zajc, Bakrar, Beljo, Oršić.

Dinamo će 21. srpnja gostovati kod Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, dok je uzvrat sedam dana kasnije na Maksimiru. Zatvorena generalna proba omogućila je treneru Mariju Kovačeviću da bez pogleda javnosti isproba planirani sastav, taktičke zamisli, prekide i druge detalje koje priprema za dvoboj sa švicarskim predstavnikom.

 
Ključne riječi
LNZ Čerkasi Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar white socks
white socks
23:18 14.07.2026.

Opet posljednji reprezentativac SFRJ forsira igrače iz svoje štale a marginalizira najboljeg igrača Dinama, Stojkovića.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!