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BIZARNA ZAVRŠNICA

VIDEO Mislio da je dosuđen aut, a onda je svoju momčad koštao Europe

Screenshoot/X
VL
Autor
Večernji.hr
17.07.2026.
u 18:02

Nakon što je prvi susret završio 1:1, sve je dugo upućivalo na produžetke u uzvratu na Malti

Malteški Hamrun Spartans doživio je jedan od najbizarnijih mogućih načina ispadanja iz europskih natjecanja. Momčad za koju nastupa bivši Dinamov nogometaš Ante Ćorić oprostila se od Konferencijske lige već u prvom pretkolu, i to nakon dramatičnog poraza od Runavika s Farskih Otoka.

Nakon što je prvi susret završio 1:1, sve je dugo upućivalo na produžetke u uzvratu na Malti. No, u samoj završnici dogodio se trenutak koji će domaći nogometaši dugo pamtiti.

Sudac je dosudio kazneni udarac za goste nakon nevjerojatne reakcije domaćeg kapetana Emersona. Lopta je prethodno napustila teren, a Brazilac je, očito uvjeren da je dosuđen gol-aut, rukom uzeo loptu i namjestio je na peterac. Umjesto nastavka igre, uslijedio je šok - kazneni udarac za Runavik.

Gosti s Farskih Otoka ponuđeni poklon nisu propustili iskoristiti te su realizacijom jedanaesterca stigli do pobjede 2:1 i prolaska u sljedeće kolo. Hamrun je tako u posljednjim minutama ostao bez produžetaka i europski put završio već na prvoj prepreci.

Ante Ćorić ipak je imao razloga za zadovoljstvo na osobnoj razini. Bivši igrač Dinama postigao je jedini pogodak svoje momčadi u uzvratu, no njegov gol na kraju nije bio dovoljan za prolazak.

Runavik će u drugom pretkolu Konferencijske lige igrati protiv slovenskog Kopra, a prvi susreti na rasporedu su već sljedećeg tjedna.
Ključne riječi
nogomet Konferencijska liga

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