Ivana Kekin: 'Posrbljuju' ime moga supruga jer ne žele da se priča o Medikolu. To je uvredljivo za građane

Stranka Možemo predala je početkom tjedna DORH-u dokumentaciju o slučaju Medikol koja se tiče položaja privatne tvrtke Medikol unutar KBC Rijeka, a za koju tvrde da upućuje na nezakonito i netransparentno postupanje. Saborska zastupnica Možemo i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a kazala je kako je u tom slučaju specifično da je Medikol 2009. godine ušao, bez javnog natječaja, u prostor javne bolnice što je, kaže, protivno zakonu, ali i da potom Medikol dvoznamenkasti broj godina toj bolnici nije plaćao režije što je po ugovoru bio dužan.

Dodala je i da je, kada je to ustanovila i Državna revizija, tadašnji ravnatelj bolnice, a danas ministar Alen Ružić, s Medikolom dogovorio navodna ulaganja Medikola u bolnicu za što isto, kaže, ne postoji pravna osnova. - Na koncu je ispalo ne da Medikol treba platiti 257 tisuće eura režija koje nije plaćao nego da bolnica njima duguje 72 tisuće eura - kazala je.

U cijelom kaosu s Medikolom, nastavila je, ključ je u papirima kojih nema, a ne onima kojih ima. - Poznata je i javno dostupna činjenica da je KBC Rijeka 2009. tražio za sebe javni PET/CT aparat. Poznato je da je tadašnji šef HZZO- a Strizrep odbio aparat i rekao: "Ne može jer mi surađujemo s Medikolom". Za Novost je ove godine potvrdio da je on to napravio na temelju navodnog ugovora između Medikola i države kojeg niti on niti bilo tko drugi nikada nije vidio-kazala je Kekin.

Na pitanje zašto misli da će DORH sada nešto napraviti ako nije sve ove godine kazala je kako ne spada u pet posto građana koji po anketama vjeruju Ivanu Turudiću na čelu DORH-a i da misli kako su USKOK i DORH već trebali djelovati prema medijskim natpisima i svemu što je izneseno u javnost. - Nemam visoka očekivanja oko toga da će se sada odjedanput, nakon skoro dvadeset godina, ovaj slučaj početi raspetljati, ali mi smo kao klub i kao stranka zaključili da moramo pratiti sve ono što je naša obaveza. Dakle, mi smo tražili Vladu da pokažu ugovor i izvršna vlast je to odbila. Tražili smo Sabor osnivanje istražnog povjerenstva i većina je i to odbila i sada ostaje još i pravosudna grana vlasti. Ono što ja mogu reći i što mogu s ove pozicije obećati je da ako se niti na toj razini ništa ne dogodi da ćemo za dvije godine, kada ih maknemo s vlasti, imati i istražno povjerenstvo, a i glavne državne odvjetnike kojima će slučaj Medikol biti u fokusu - poručila je Kekin.

Obzirom da je cijeli slučaj star gotovo 20 godina upitana je i može li se SDP, budući koalicijski partner Možemo, smatrati nevinim u cijeloj priči Kekin je kazala kako je činjenica da je prvi PET/CT za javnu bolnicu, točnije KBC Zagreb, a koji radi i danas, kupljen za vrijeme SDP-ove vlasti dok je ministar bio Rajko Ostojić. - Za vrijeme SDP ove vlasti Medikol je dogurao do predstečajne nagodbe. Bili su dužni državi, bolnicama, dobavljačima, bankama i tek 2016. godine kada Plenković dolazi na vlast počinje njihov čudotvorni oporavak. Postavljaju se pitanja jesu li svi dugovi vraćeni, a neki su otpisani i postavlja se pitanje kako je moguće da država sklapa ugovore s nekim tko je na taj način dužan. U tom smislu, ako me pitate koja je SDP ova uloga i da li se moglo napraviti više, ja mislim da se moglo napraviti više od toga da je jedan aparat u to vrijeme nabavljen, ali isto tako mislim da se jasno vidi nekakav diskontinuitet u položaju Medikola upravo u periodu SDP ove vlasti - kazala je.

Foto: Anđela Bučić

Ponovila je kako misli da je afera Medikol najveća pljačka u hrvatskom zdravstvu jer ne postoji nešto što, istaknula je, može zamijeniti PET/CT danas u dijagnostici onkoloških bolesti, a do dana današnjega smo, unatoč tome, ovisni o jednom privatniku. Za optužbe koje dolaze od Medikola da ima pik na isključivo jednu privatnu polikliniku i optužbe iz HDZ-a da napada samo jednu političku stranku kazala je da kada se pogledaju priopćenja koja dolaze od Medikola i HDZ-a čovjek može pomisliti da ih piše ista osoba. - Argumenti su im isti. HDZ igra za Medikol, a Medikol igra za HDZ - kazala je i dodala kako je ona u Saboru premijera pitala i za privatnika Dragana Švarca koji je isto HDZ-ov kadar i koji je bio državni tajnik u Vladi Ive Sanadera i koji ima privatnu polikliniku kojoj smo isto godinama plaćali višestruko veće iznose godišnje od toga koliko je koštao aparat za dijagnostiku u liječenju raka koju su oni imali, a država nije. - Pokazala sam Plenkoviću i njegovu fotografiju s gospodinom Švarcom jer se on slika po privatnim poliklinikama i on mi je rekao da se ništa ne brinem jer su preko HZZO-a kupili linearni akcelerator. Sad smo u 2020. godini i imamo sve te linearne akceleratore, ali i gospodin Švarc, a sad se u taj vlak uključio i gospodin Primorac, isto pouzdan HDZ-ov kadar, dobivaju milijune eura ove godine- kazala je.

Za kontranapade koji stižu iz HDZ-a kad god komentira aferu Medikol rekla je da idu do razine da se njenom suprugu ime "posrbljuje" kako bi ga se diskvalificiralo. - To zaista govori sve o ljudima koji to rade, a apsolutno ništa o mom suprugu ili o Srbima u Hrvatskoj. To ima za svrhu da mi ne pričamo o meritumu stvari i to je grozno i uvredljivo za građane koji plaćaju sve te Zekanoviće. Kada govorimo o Medikolu i kad pričamo o tim pustim milijunima mi pričamo o novcu građana i javnom zdravstvu kojeg ovi građani trebaju. Građani žele čuti odgovore na ta pitanja i kad oni kažu da moj suprug prima doprinose kao i svi samostalni umjetnice prema zakonu kojeg donosi njihova ministrica onda to služi samo tomu da ne pričamo o Medikolu - poručila je Kekin.

Zbog afere Medikol postala je vjerojatno i zastupnica s najviše podignutih tužbi protiv sebe. Ima ih, kaže, za sada sedam i sve su od Medikola. Za konstataciju da je očito nisu zastrašile rekla je da je to bilo naivno za vjerovati. Na pitanje je li spremna tužbe i izgubiti rekla je da se takvog scenarija ne boji jer ju se tuži zbog golih činjenica. Upitana je i vidi li se kao buduća ministrica dođu li SDP i Možemo na vlast nakon idućih izbora. Za sada, poručila je, ne razgovaraju o pozicijama već o programskim ciljevima, ali i da je spremna i to odraditi ako procjena bude da na taj način najbolje može doprinijeti transformaciji zemlje. Tri prva poteza koja u zdravstvu treba napraviti su, kazala je, jačanje prevencije, promjena načina financiranja i upravljanje sukobom interesa u zdravstvu jer ne može netko tko je na bilo kakvoj upravljačkoj poziciji u zdravstvu imati koristi o privatnog zdravstva.

Govorila je i o savezu Možemo i SDP-a koji bi se trebao sklopiti sredinom listopada. Sigurna je da imaju veliku šansu doći na vlast nakon idućih izbora i to, naglasila je, pokazuju i ankete. Stranke s kojima nemaju namjeru koalirati da bi došli do većine su stranke tvrde desnice i one koje su držale HDZ-u vlast. Na pitanje je li Hajdaš Dončić najslabija karika budućeg saveza rekla je da u to ne vjeruje i da misli da ključ nije i ne smije ni biti u jednoj osobi. To, kaže, radi Plenković, sumira sve u sebi i to je štetno za demokraciju. - Ako ćemo već pričati o tome tko je predizborno, jak, snažan, vidljivi... pa tko je bio Andrej Plenković 2015. godine. Provodio je vrijeme u finoj, briselskoj fotelji i došao i sad je postao karizmatik. E pa nije, nego je autokrat koji svu vlast skuplja u svojim rukama. Jadna je metoda koja pokušava baciti klipove pod noge SDP- u i nama čije se koalicije sasvim izvjesno boji i to s razlogom jer mi rastemo, a on pada - kazala je Kekin. Dodala je i kako se Hajdaš Dončića uporno želi prikazati kao nekakvu najslabiju kariku, a riječ je o čovjeku koji ima neko upravljačko iskustvo, koji ima timski duh i tko zna upravljati i da ne bi razgovarali o koaliciji da ne misle da je njegova percepcija kao nekoga tko može biti dobar premijer zapravo kriva i nepoštena.

Obzirom da će na idućim izborima imati i zajedničku listu za dijasporu upitana je i hoće li se ljevica u 11. izbornoj jedinici osramotiti ili misle da imaju što tražiti. Kekin je kazala da je važno hrvatskim građanima koji žive u dijaspori, a pogotovu onima koji su iz ove Hrvatske otišli u zadnjih deset godina radi toga što HDZ radi, ponuditi mogućnost da za nekoga glasaju. I ako pogledate rezultate upravo te nove dijaspore i Irske itd. vidjet ćete da su glasovi pretežno išli nama. Do njihovih glasova misle doći, kazala je, sjajnom kampanjom. - Meni se čini da čak i ljudi koji su otišli iz ove zemlje u zadnjih 10 godina vide da je apsolutna nužda maknut HDZ u ovom obliku vlasti jer nas krupnim koracima Andrej Plenković vodi u smjeru Orbanove Mađarske i smjeru Vučićeve Srbije. Mislim da je to jasno i ljudima koji su otišli van vjerujući da će to biti na neko vrijeme i da će se onda vratiti i mislim da im je jasno da ako se misle negdje vraćati, da je bitno da se HDZ apsolutno ovaj put makne s vlasti - kazala je.

Obzirom da većina glasova u 11. izbornoj jedinici dolazi iz BiH upitana je i računa li ljevica i na njih ili ih je prekrižila obzirom da su izbjegli glasovanje o rezoluciji o BiH neki dan u Saboru. Kazala je da cijelo vrijeme govore da Bosna i Hercegovina mora postati država jednakopravnih građana, ali i da rješenje za tu situaciju se ne može tražiti u Saboru. Iluzija je, nastavila je, da će se problem preglasavanja Hrvata u BiH dogovoriti u Zagrebu. - Isto tako mislim i da se oko toga ne brine puno ni Domovinski pokret niti HDZ već im ta tema služi za politička nadmetanja - istaknula je.

Slaže se i s procjenama koje su se mogle čuti iz SDP-a da na idućim izborima ljevica može računati na oko 24 posto glasova koliko su ona i Zoran Milanović dobili na predsjedničkim izborima upravo iz dijaspore. To pokazuje, rekla je, da postoji jedan ozbiljan dio dijaspore koji ne vjeruje HDZ-u i HDZ-ovim kandidatima i da se ne može cijelu dijasporu promatrati kao HDZ-ovo biračko tijelo.