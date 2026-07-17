Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POLITIČKI INTERVJU TJEDNA

Ivana Kekin: 'Posrbljuju' ime moga supruga jer ne žele da se priča o Medikolu. To je uvredljivo za građane

Foto: Anđela Bučić
1/2
Autori: Petra Maretić Žonja, Anđela Bučić
17.07.2026.
u 18:00

Saborska zastupnica Možemo i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a kazala je kako je u tom slučaju specifično da je Medikol 2009. godine ušao, bez javnog natječaja, u prostor javne bolnice što je, kaže, protivno zakonu

Stranka Možemo predala je početkom tjedna DORH-u dokumentaciju o slučaju Medikol koja se tiče položaja privatne tvrtke Medikol unutar KBC Rijeka, a za koju tvrde da upućuje na nezakonito i netransparentno postupanje. Saborska zastupnica Možemo i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a kazala je kako je u tom slučaju specifično da je Medikol 2009. godine ušao, bez javnog natječaja, u prostor javne bolnice što je, kaže, protivno zakonu, ali i da potom Medikol dvoznamenkasti broj godina toj bolnici nije plaćao režije što je po ugovoru bio dužan.

Dodala je i da je, kada je to  ustanovila i Državna revizija, tadašnji ravnatelj bolnice, a danas ministar Alen Ružić, s Medikolom dogovorio navodna ulaganja Medikola u bolnicu za što isto, kaže, ne postoji pravna osnova. - Na koncu je ispalo ne da Medikol treba platiti 257 tisuće eura režija koje nije plaćao nego da bolnica njima duguje 72 tisuće eura - kazala je.

U cijelom kaosu s Medikolom, nastavila je, ključ je u papirima kojih nema, a ne onima kojih ima. - Poznata je i javno dostupna činjenica da je KBC Rijeka 2009. tražio za sebe javni PET/CT aparat. Poznato je da je tadašnji šef HZZO- a Strizrep odbio aparat i rekao: "Ne može jer mi surađujemo s Medikolom". Za Novost je ove godine potvrdio da je on to napravio na temelju navodnog ugovora između Medikola i države kojeg niti on niti bilo tko drugi nikada nije vidio-kazala je Kekin. 

Na pitanje zašto misli da će DORH sada nešto napraviti ako nije sve ove godine kazala je kako ne spada u pet posto građana koji po anketama vjeruju Ivanu Turudiću na čelu DORH-a i da misli kako su USKOK i DORH već trebali djelovati prema medijskim natpisima i svemu što je izneseno u javnost. - Nemam visoka očekivanja oko toga da će se sada odjedanput, nakon skoro dvadeset godina, ovaj slučaj početi raspetljati, ali mi smo kao klub i kao stranka zaključili da moramo pratiti sve ono što je naša obaveza. Dakle, mi smo tražili Vladu da pokažu ugovor i izvršna vlast je to odbila. Tražili smo Sabor osnivanje istražnog povjerenstva i većina je i to odbila i sada ostaje još i pravosudna grana vlasti. Ono što ja mogu reći i što mogu s ove pozicije obećati je da ako se niti na toj razini ništa ne dogodi da ćemo za dvije godine, kada ih maknemo s vlasti, imati i istražno povjerenstvo, a i glavne državne odvjetnike kojima će slučaj Medikol biti u fokusu - poručila je Kekin.

Obzirom da je cijeli slučaj star gotovo 20 godina upitana je i može li se SDP, budući koalicijski partner Možemo, smatrati nevinim u cijeloj priči Kekin je kazala kako je činjenica da je prvi PET/CT za javnu bolnicu, točnije KBC Zagreb, a koji radi i danas, kupljen za vrijeme SDP-ove vlasti dok je ministar bio Rajko Ostojić. - Za vrijeme SDP ove vlasti Medikol je dogurao do predstečajne nagodbe. Bili su dužni državi, bolnicama, dobavljačima, bankama i tek 2016. godine kada Plenković dolazi na vlast počinje njihov čudotvorni oporavak. Postavljaju se pitanja jesu li svi dugovi vraćeni, a neki su otpisani i postavlja se pitanje kako je moguće da država sklapa ugovore s nekim tko je na taj način dužan. U tom smislu, ako me pitate koja je SDP ova uloga i da li se moglo napraviti više, ja mislim da se moglo napraviti više od toga da je jedan aparat u to vrijeme nabavljen, ali isto tako mislim da se jasno vidi nekakav diskontinuitet u položaju Medikola upravo u periodu SDP ove vlasti - kazala je.

Foto: Anđela Bučić

Ponovila je kako misli da je afera Medikol najveća pljačka u hrvatskom zdravstvu jer ne postoji nešto što, istaknula je, može zamijeniti PET/CT danas u dijagnostici onkoloških bolesti, a do dana današnjega smo, unatoč tome, ovisni o jednom privatniku. Za optužbe koje dolaze od Medikola da ima pik na isključivo jednu privatnu polikliniku i optužbe iz HDZ-a da napada samo jednu političku stranku kazala je da kada se pogledaju priopćenja koja dolaze od Medikola i HDZ-a čovjek može pomisliti da ih piše ista osoba. - Argumenti su im isti. HDZ igra za Medikol, a Medikol igra za HDZ - kazala je i dodala kako je ona u Saboru premijera pitala i za privatnika Dragana Švarca koji je isto HDZ-ov kadar i koji je bio državni tajnik u Vladi Ive Sanadera i koji ima privatnu polikliniku kojoj smo isto godinama plaćali višestruko veće iznose godišnje od toga koliko je koštao aparat za dijagnostiku u liječenju raka koju su oni imali, a država nije. - Pokazala sam Plenkoviću i njegovu fotografiju s gospodinom Švarcom jer se on slika po privatnim poliklinikama i on mi je rekao da se ništa ne brinem jer su preko HZZO-a kupili linearni akcelerator. Sad smo u 2020. godini i imamo sve te linearne akceleratore, ali i gospodin Švarc, a sad se u taj vlak uključio i gospodin Primorac, isto pouzdan HDZ-ov kadar, dobivaju milijune eura ove godine- kazala je.

Za kontranapade koji stižu iz HDZ-a kad god komentira aferu Medikol rekla je da idu do razine da se njenom suprugu ime "posrbljuje" kako bi ga se diskvalificiralo. - To zaista govori sve o ljudima koji to rade, a apsolutno ništa o mom suprugu ili o Srbima u Hrvatskoj. To ima za svrhu da mi ne pričamo o meritumu stvari i to je grozno i uvredljivo za građane koji plaćaju sve te Zekanoviće. Kada govorimo o Medikolu i kad pričamo o tim pustim milijunima mi pričamo o novcu građana i javnom zdravstvu kojeg ovi građani trebaju. Građani žele čuti odgovore na ta pitanja i kad oni kažu da moj suprug prima doprinose kao i svi samostalni umjetnice prema zakonu kojeg donosi njihova ministrica onda to služi samo tomu da ne pričamo o Medikolu - poručila je Kekin.

Zbog afere Medikol postala je vjerojatno i zastupnica s najviše podignutih tužbi protiv sebe. Ima ih, kaže, za sada sedam i sve su od Medikola. Za konstataciju da je očito nisu zastrašile rekla je da je to bilo naivno za vjerovati. Na pitanje je li spremna tužbe i izgubiti rekla je da se takvog scenarija ne boji jer ju se tuži zbog golih činjenica. Upitana je i vidi li se kao buduća ministrica dođu li SDP i Možemo na vlast nakon idućih izbora. Za sada, poručila je, ne razgovaraju o pozicijama već o programskim ciljevima, ali i da je spremna i to odraditi ako procjena bude da na taj način najbolje može doprinijeti transformaciji zemlje. Tri prva poteza koja u zdravstvu treba napraviti su, kazala je, jačanje prevencije, promjena načina financiranja i upravljanje sukobom interesa u zdravstvu jer ne može netko tko je na bilo kakvoj upravljačkoj poziciji u zdravstvu imati koristi o privatnog zdravstva.

Govorila je i o savezu Možemo i SDP-a koji bi se trebao sklopiti sredinom listopada. Sigurna je da imaju veliku šansu doći na vlast nakon idućih izbora i to, naglasila je, pokazuju i ankete. Stranke s kojima nemaju namjeru koalirati da bi došli do većine su stranke tvrde desnice i one koje su držale HDZ-u vlast. Na pitanje je li Hajdaš Dončić najslabija karika budućeg saveza rekla je da u to ne vjeruje i da misli da ključ nije i ne smije ni biti u jednoj osobi. To, kaže, radi Plenković, sumira sve u sebi i to je štetno za demokraciju. - Ako ćemo već pričati o tome tko je predizborno, jak, snažan, vidljivi... pa tko je bio Andrej Plenković 2015. godine. Provodio je vrijeme u finoj, briselskoj fotelji i došao i sad je postao karizmatik. E pa nije, nego je autokrat koji svu vlast skuplja u svojim rukama. Jadna je metoda koja pokušava baciti klipove pod noge SDP- u i nama čije se koalicije sasvim izvjesno boji i to s razlogom jer mi rastemo, a on pada - kazala je Kekin. Dodala je i kako se Hajdaš Dončića uporno želi prikazati kao nekakvu najslabiju kariku, a riječ je o čovjeku koji ima neko upravljačko iskustvo, koji ima timski duh i tko zna upravljati i da ne bi razgovarali o koaliciji da ne misle da je njegova percepcija kao nekoga tko može biti dobar premijer zapravo kriva i nepoštena.

Obzirom da će na idućim izborima imati i zajedničku listu za dijasporu upitana je i hoće li se ljevica u 11. izbornoj jedinici osramotiti ili misle da imaju što tražiti. Kekin je kazala da je važno hrvatskim građanima koji žive u dijaspori, a pogotovu onima koji su iz ove Hrvatske otišli u zadnjih deset godina radi toga što HDZ radi, ponuditi mogućnost da za nekoga glasaju. I ako pogledate rezultate upravo te nove dijaspore i Irske itd. vidjet ćete da su glasovi pretežno išli nama. Do njihovih glasova misle doći, kazala je, sjajnom kampanjom. - Meni se čini da čak i ljudi koji su otišli iz ove zemlje u zadnjih 10 godina vide da je apsolutna nužda maknut HDZ u ovom obliku vlasti jer nas krupnim koracima Andrej Plenković vodi u smjeru Orbanove Mađarske i smjeru Vučićeve Srbije. Mislim da je to jasno i ljudima koji su otišli van vjerujući da će to biti na neko vrijeme i da će se onda vratiti i mislim da im je jasno da ako se misle negdje vraćati, da je bitno da se HDZ apsolutno ovaj put makne s vlasti - kazala je.

Obzirom da većina glasova u 11. izbornoj jedinici dolazi iz BiH upitana je i računa li ljevica i na njih ili ih je prekrižila obzirom da su izbjegli glasovanje o rezoluciji o BiH neki dan u Saboru. Kazala je da cijelo vrijeme govore da Bosna i Hercegovina mora postati država jednakopravnih građana, ali i da rješenje za tu situaciju se ne može tražiti u Saboru. Iluzija je, nastavila je, da će se problem preglasavanja Hrvata u BiH dogovoriti u Zagrebu. - Isto tako mislim i da se oko toga ne brine puno ni Domovinski pokret niti HDZ već im ta tema služi za politička nadmetanja - istaknula je.

Slaže se i s procjenama koje su se mogle čuti iz SDP-a da na idućim izborima ljevica može računati na oko 24 posto glasova koliko su ona i Zoran Milanović dobili na predsjedničkim izborima upravo iz dijaspore. To pokazuje, rekla je, da postoji jedan ozbiljan dio dijaspore koji ne vjeruje HDZ-u i HDZ-ovim kandidatima i da se ne može cijelu dijasporu promatrati kao HDZ-ovo biračko tijelo.  
Policija provjeravala romobile, oduzela jedan koji ide 80 kilometara na sat
Ključne riječi
Možemo! medikol Ivana Kekin Politički intervju tjedna

Komentara 31

Pogledaj Sve
PB
pb1520
18:05 17.07.2026.

Ti pričaš o poštenju? Kolko ti je muž dobio novaca na ime unaprješenja poslovanja svojih pjesmuljaka, tko njemu plaća zdravstveno, kakva je situacija u Bujama? Želim ti da odgovaraš za svoja nedjela zajedno sa svojim sektašima.

Avatar Miklos Grmojasz
Miklos Grmojasz
18:07 17.07.2026.

Dok gospođa Kekin ne pokaže analizu troškova i koristi iz koje bi bilo razvidno da bi se državi više isplatilo kupiti vlastite PET-CT uređaje nego koristiti vanjsku uslugu, gospođa se ima smatrati lobistom proizvođača PET CT uređaja koje nam ovdje hoće uvaliti.

ŠS
Štap sa glavom
18:04 17.07.2026.

Znači kada oni dođu na vlast suditi će se kako narede.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!