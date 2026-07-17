Bivši vatreni objavio kraj karijere, ostavio je dubok trag u Osijeku

Mile Škorić zaključio je svoju profesionalnu nogometnu karijeru. Bivši hrvatski reprezentativac i jedan od najvažnijih braniča u novijoj povijesti Osijeka oprostio se od aktivnog igranja u 35. godini, a odluku je donio nakon problema s ozljedama koji su ga posljednjih mjeseci udaljili od terena.

Iskusni stoper objavio je kraj karijere na društvenim mrežama, čime je zaključio bogato nogometno poglavlje koje je trajalo više od desetljeća.

Od Škorića se na društvenim mrežama oprostio i Hrvatski nogometni savez. Za hrvatsku reprezentaciju upisao je sedam nastupa, a među njima se posebno izdvaja dvoboj protiv Portugala iz studenoga 2020. godine.

Hrvatska je tada na Poljudu poražena rezultatom 3:2, no Škorić je u stoperskom paru s Dejanom Lovrenom odigrao jednu od najboljih utakmica u reprezentativnom dresu. Hrvatska obrana gotovo je u potpunosti neutralizirala Cristiana Ronalda, koji je tijekom susreta uputio tek dva udarca prema vratima.

Ipak, najveći dio svoje karijere Škorić je proveo u Osijeku, gdje je ostavio dubok trag i nastupio čak 334 puta. Osim osječkog kluba, igrao je i za Rijeku, s kojom je osvojio najveće trofeje u karijeri – prvenstvo i Kup Hrvatske u sezoni u kojoj je riječki klub stigao do povijesne dvostruke krune.

Škorić se tako od nogometa oprašta kao jedan od najprepoznatljivijih osječkih nogometaša svoje generacije, ali i kao igrač koji je ostvario reprezentativni san te osvojio trofeje na hrvatskoj nogometnoj sceni.