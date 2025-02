Njemice sada mogu imati dnevnice od 260 eura, a evo koliko dobivaju hrvatske reprezentativke

Njemački rukometni Savez (DHB) objavio je da će od ove godine reprezentativci i reprezentativke imati iste dnevnice. Do sada su postojale razlike između muške i ženske reprezentacije u pogledu isplata. Ovo se mijenja od ove godine, kada će Njemačka, uz Nizozemsku, biti suorganizator Svjetskog prvenstva za rukometašice. DHB je donio odluku da reprezentativci i reprezentativke dobivaju jednake dnevnice, a nova isplata je već uključena u budžet saveza. Odluka je službeno donijeta krajem prošle godine.

Izjednačavanje dnevnica je korak koji je odavno trebalo napraviti. Sretan sam što smo to konačno napravili u godini kada organiziramo Svjetsko prvenstvo kod kuće.

Time pokazujemo da kampanju ‘Hands up for more’ shvaćamo ozbiljno. Riječi postaju djela za ženski sport, a ovo je tek početak pokreta – rekao je Andreas Mitelman, predsjednik Njemačkog rukometnog saveza.



Odluka je naišla na pozitivnu reakciju među igračicama ženske reprezentacije, koje će se okupiti na pripremama 3. ožujka.



– Izjednačavanje dnevnica je priznanje za jednak trud. Puno važnije od iznosa jest simbolična snaga ovog poteza, jer je sport jednako vrijedan – bilo da ga igraju žene ili muškarci – rekla je Xenia Smits, igračica Ludwigsburga koja ima 129 nastupa za reprezentaciju Njemačke.



Nove dnevnice će zavisiti od broja odigranih utakmica za nacionalni tim. Tako će svi igrači ili igračice koji imaju više do 26 nastupa dobiti 65 eura pod danu pripreme, Oni koji imaju više od 61 utakmice dobit će 130 eura, oni koji imaju više od 121 utakmice dobivat će 195 eura, dok će reprezentativci preko 181 utakmice dobivati maksimalni iznos od 260 eura po danu. Prema toj računici Smits će za sedam dana priprema od Saveza dobiti ukupno 1365 eura. Još će više dobiti za vrijeme priprema i trajanja svjetskog prvenstva. Naime, samo svjetsko prvenstvo traje 20 dana. Pripreme će biti najmanje 14 dana pa to zajedno ispada da će Smits dobiti dnevnice u visini 6630 eura. Što se tiče rukometaša Njemačke tu će najviše s dnevnicama profitirati vratar Andres Wolff. On ima preko 181 nastupa za reprezentaciju pa će za svaki dan priprema dobivati 260 eura.

Neki igrači neće biti u kvoti dnevnica, primjerice Marc Grgić koji još nema najmanje 26 nastupa za reprezentaciju. Kada bi prebacili hrvatske rukometaše u njemački sustav onda bi najviše na dnevnicama zaradio Marko Mamić. On bi dobivao 130 eura po danu jer ima više od 61 utakmica za reprezentaciju. U ženskoj reprezentaciji taj novac dobivala bi jedino Katarina Ježić koja ima preko 100 nastupa az Hrvatsku.



Kakve su dnevnice u Hrvatskoj? Ako su pripreme kod nas, a to će biti skori slučaj sa ženskom reprezentacijom koja će provesti šest dana u Prelogu, svaka igračica dobit će po zakonu 30 eura po danu. Ako se naše rukometašice plasiraju na Svjetsko prvenstvo u Nemačku, onda bi dnevnica bila 90 eura po danu. Drugim riječima, svaka igračica bi za dvadesetak dana, koliko traje prvenstvo, trebala dobiti po 1800 eura.