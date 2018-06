Nijedan izbornik nije napravio ovo što je Dalić: To će mi biti najteža odluka

Dalićevo vrtoglavo putovanje prema svjetskom vrhu nije moglo imati intrigantniji, ali i zahtjevniji početak. Beskompromisni je Livnjak bez ustručavanja u predvečerje SP-a prihvatio provjeru s Brazilom i tako postao prvi hrvatski izbornik koji se u ovoj fazi priprema okuražio suprotstaviti jednom svjetskom prvaku.

Za usporedbu, Čačić je u ovo vrijeme prije dvije godine mišiće pokazivao Moldaviji i San Marinu.

Priželjkujete li i Neymara u sastavu Brazila?, pitali smo Dalića u Rovinju.

Volio bih da zaigra Neymar

– Ma volio bih da zaigra i Neymar, jedan od najboljih igrača na svijetu. Usto, ima i sličnosti s Messijem, pa da se i tako počnemo navikavati na njega. Brazil je favorit Svjetskog prvenstva, ali i sigurno da je i njima igrati protiv Hrvatske velik ispit – kaže Dalić i dodaje:

– Ne može biti bolji test za nas nego što je momčad Brazila! Možda je to za prvu utakmicu prejaka provjera, s obzirom na kraj sezone, ali izbor je dobar i imat ćemo od te utakmice dosta koristi.

Voljeli ste u mladosti brazilski nogomet, nekog njihova igrača?

– Otkad znam za sebe, govorili su mi “Pele, Pele, Pele...” Ja se tog igrača ne sjećam, čitao sam o njemu, on je sinonim za brazilski nogomet.

Tko vam je bio draži, Brazil ili Argentina?

– Više sam bio za Brazil, a kasnije, kad se pojavio Maradona, Argentina je bila in – uzvraća Dalić.

Strahujete li od negativnih reakcija javnosti u slučaju nepovoljnog rezultata? Primjerice, nakon poraza od Perua duhovi su se poprilično uskomešali, pa ste i vi burno reagirali.

– Ma mogu se duhovi uskomešati, ali ništa mene neće pokolebati. Ja moram reći da ako nešto nije dobro i ne namjeravam nikome podilaziti. Samo istina. Znam da je to veliki test, ali da sam razmišljao na takav način, ne bih ni tražio ovakvu utakmicu. Rekao sam predsjedniku Šukeru: “Daj nam jaku!” Ne znam je li ta teorija dobra, ali ja guram tako – nepokolebljiv je Zlatko Dalić.

A što ako pobijedimo, gdje će nam biti kraj?

– Ne bi smjelo biti euforije, kao ni tragedije u slučaju nepovoljnog ishoda. Iako, kod nas nikada nema sredine. Ja sam miran, staložen, kod mene nema iskakanja. Imamo kvalitetu, ali moramo biti realni i jaki u glavi – napominje Dalić.

Pripreme u Rovinju odrađene su vrhunski, bez ijednog iskakanja, bilo koje vrste problema. Ni ozljede, ni prehlade, ni alergije, ničega.

– Veseli me ambijent, atmosfera među igračima i njihova profesionalnost. Nisam očekivao da će biti na ovako visokom nivou, što mi daje zaista veliku vjeru da možemo napraviti dobre stvari. Rade odgovorno, profesionalno, nemam nijednu primjedbu ni na koga – ističe Dalić.

Perišić ima neke svoje rituale, zadnji izlazi iz svlačionice, pa su ga suigrači prekjučer nagradili pljeskom kad je malo zakasnio.

– Perišić nikada nije zakasnio. On je prekjučer otišao zamijeniti kopačke pa se vratio. Njegov je stil takav i ja to poštujem. Ali, kad počne sastanak u 6 sati, on je uvijek u krugu – tvrdi Dalić.

Je li Ćorluka sada već manja briga?

– Nikada nije nitko rekao da je Ćorluka ozlijeđen, nego samo da je imao ozljedu i vraća se. Mi stalno komuniciramo, on trenira dobro, i svaki dan bit će sve bolji i bolji. Vjerujem da će biti spreman za SP, iako je i sada već na visokoj razini. Svaki trening odradi do kraja. Njegov se status zna. On nije upitan ni milimetra, on nama puno znači i da ne igra – kaže Dalić.

Teško mi je reći tko otpada

Na Brazilce idemo s opreznijom varijantom? S Badeljom na zadnjem veznom umjesto očekivanoga Brozovića?

– Mi sada slažemo, mijenjamo, kombiniramo, moramo pronaći ono najbolje. Moramo se prilagoditi suparniku, ali ne smijemo zapostaviti svoju igru, snagu, kvalitetu... Moramo imati u momčadi klasičnog zadnjeg veznog, osigurača kakvoga je Hrvatska nekada imala u Kruni Jurčiću, Niki Kovaču, Ognjenu Vukojeviću, i mi imamo taj profil igrača; Badelja, Kovačića, Rakitića, zato sam uzeo i Bradarića – dodaje Dalić, koji će protiv Brazilaca koristiti 16 igrača, što znači da će priliku dobiti i Lovren, Pivarić, Kovačić, Brozović, Kramarić, N. Kalinić.

Nakon utakmice u Liverpoolu, Dalić će napokon morati prelomiti i posljednju važnu odluku – koji će od stopera biti prekobrojan. Popis od 23 igrača za SP u ponedjeljak šalje u Fifu.

– Ćorluka, Vida i Lovren nisu upitni, ostaju dakle Ćaleta-Car i Mitrović. Mitrović je u Ukrajini igrao sjajno i time me kupio. Na proljeće je otišao u Brugge kako bi igrao, ali je posljednju utakmicu odigrao 15. travnja i izgubio kontinuitet, to mu je minus. Ćaleta-Car je mlad, izborio je svoju poziciju u Salzburgu, odigrao više od 50 utakmica ove sezone, igrao dobro... Ovo će biti najteža odluka za mene, i sad mi u želucu radi kad se toga sjetim – kaže Dalić i indirektno otkriva u kojem smjeru razmišlja.

Stižu li poruke potpore iz arapskog svijeta gdje se ostavili dubok trag?

– Imam puno navijača u Emiratima. Kad god objavim nešto na društvenoj mreži, uvijek reagiraju, dobivam puno poruka podrške i to me veseli. Oni su svi fanovi Reala i Barcelone, kod njih nema trećega. Sad tu guraju i Hrvatsku – zaključio je izbornik naše nogometne Zlatko Dalić, koji će u subotu održati konferenciju za medije na Anfieldu na kojem se i igra nedjeljna utakmica.