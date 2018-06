Kovačić objasnio lijepu gestu: Bio je u šoku, nisam znao što mu reći

Mateo Kovačić u četvrtak se s Lukom Modrićem i Dejanom Lovrenom priključio pripremama hrvatske reprezentacije u Rovinju.

Danas je uoči popodnevnog treninga stao pred mikrofone.

- Osjećaj je fenomenalan. Naravno da bih volio da sam igrao u finalu, ali Realova je momčad sjajna. Imamo širok kadar i mislim da smo ove godine svi dosta igrali, a i ja sam nastupio u dosta ključnih utakmica. To je jedna od snaga Real Madrida. Rado bih bio stalno na terenu, no došao sam mlad i moram se znati nositi sa svime. Vjerujem da ću se izboriti za minutažu, bilo u Real Madridu, bilo negdje drugdje, sada mi je vrijeme. Smatram se sretnim što sam u takvoj momčadi, čim sam došao vidio sam o koliko se velikom klubu radi. Postigli smo uspjeh koji će teško biti ponoviti, a iznenadio nas je Zidaneov odlazak, nismo ga očekivali, no otišao je kao gospodin - i kao igrač i kao trener. Želim mu svu sreću.

Kovačić je nakon finala tješio Lovrena.

- Bio sam sretan zbog pobjede, ali Lovren mi je veliki prijatelj i vidio sam ga da plače. Bilo mi je žao, makar u nogometu netko mora pobijediti, a netko izgubiti. Siguran sam da će on opet doći do finala i imati novu priliku. Bio je u šoku, nisam znao što mu reći, no sada je tu maksimalno koncentriran i spreman za izazove s Hrvatskom. Rekao sam mu da mu želim svu sreću te da jednom i on osvoji Ligu prvaka.

Kovačića i Modrića dočekala je torta.

- Gotovo da mi je već postala navika doći na reprezentativne pripreme i dobiti tortu - hvala, to je lijepa gesta dragih ljudi. Očekivanja uoči SP-a velika su kao i svaki puta, i među navijačima i među nama, no u Rusiji će biti fantastičnih momčadi. Bit će teško, ali imamo dobru momčad. Pripremit ćemo se prvo za prijateljske utakmice pa pokušati da SP bude kruna generacije. Pričao sam s izbornikom, spreman sam i to je najvažnije. Nadam se da ću biti važan reprezentaciji, kao i svaki drugi igrač, a izbornik će donijeti odluke. U veznom redu imam iskusniju konkurenciju, svoje nekadašnje uzore, a svi ćemo se boriti za svoju poziciju, ali kroz prijateljstvo, i svi želimo dati sve za Hrvatsku. Kao i u klubu, svi se moramo boriti jedan za drugog, samo momčad pobjeđuje.

U nedjelju Hrvatsku očekuje Brazil.

- Iskreno, razmišljamo samo o prvom sljedećem treningu, ali Brazil je jedan od favorita cijelog natjecanja. Mi jedva čekamo igrati protiv najboljih, ali utakmica s Nigerijom bit će nam možda i ključna. Razgovarao sam o srazu u Liverpoolu i s Marcelom i Casemirom, kažu da će oni igrati čvrsto, pa tako moramo i mi. Brazil je kvalitetniji nego 2014. godine, sada su iskusniji s nekim odličnim mladim igračima, ali i mi smo bolji nego tada. Bit će to sjajna utakmica, trudit ćemo se pokazati svoje najbolje lice.