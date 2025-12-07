Ovo su sjajne vijesti za Hrvatsku, izbornik Zlatko Dalić može biti jako sretan

Ovaj vikend bio je u znaku naših reprezentativaca i izbornik Zlatko Dalić može biti jako sretan zbog onih koji igraju u posljednjoj liniji svojih klubova. Naime, u subotu je Joško Gvardiol glavom bio, precizan, u subotu je zabio i Josip Stanišić, a u nedjelju im se pridružio i Luka Vušković.

Joško Gvardiol bio je strijelac za Manchester City u domaćoj 3:1 pobjedi protiv Sunderlanda u susretu 15. kola engleskog prvenstva kojom se City vratio na drugo mjesto ljestvice.

Gvardiol je glavom u mrežu spustio ubačaj Fodena iz kornera u 35. minuti za povećanje prednosti na 2:0, četiri minute nakon što je Ruben Dias postigao prvi gol. Za Gvardiola je ovo drugi gol sezone, a stigao je tjedan dana nakon prvog. Konačni rezultat postavio je Foden u 65. minuti.

Za svoju partiju stoper naše reprezentacije dobio po Sofascoreu visoku ocjenu 8.0.

Josip Stanišić je u visokoj pobjedi Bayerna (5:0) na gostovanju kod Stuttgarta počeo na klupi, ušao je na početku drugog poluvremena i u 78. minuti postigao pogodak za 3:0. I on je dobio sjajnu 7.6 ocjenu za svojih 45 minuta, naravno da nije mogao blizu Kaneu koji je ušao u 60 minuti i do kraja triput bio strijelac i dobio ocjenu 10.

U nedjelju je ludu utakmicu odigrao HSV, na svom je terenu dočekao Werder, bila je to utakmica u kojoj je momčad iz Bremena povela, pa je HSV sve okrenuo u svoju korist, a za 2:1 vodstvo zabio je nogom Luka Vušković. Gosti su uspjeli izjednačili, ali je HSV uspio ponovno poentirati i slaviti s 3:2. Osim pogotka u 75. minuti, Vušković je zaradio u 56. i žuti karton. Za svoju igru od Sofascorea dobio je ocjenu 7.4.

Sve to može veseliti našeg izbornika Zlatka Dalića budu li na Svjetskom prvenstvu naši defenzivci igrali u ovakvoj formi suparnici će morati probijati taj naš obrambeni beton, ali i jako paziti na napadačke akcije naših igrača iz zadnje linije.