OTTO ADDO

Izbornik Gane najavio našu skupinu na SP-u: Engleska je favorit u toj skupini

2026 FIFA World Cup Previews
John Sibley/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
08.12.2025.
u 17:53

Imali smo prilično dobru godinu 2025. nakon loše godine 2024. Iako imamo vrlo mladu ekipu, stvarno smo se dobro snašli, imali smo dobru harmoniju u timu, dobru uigranost, poručio je izbornik reprezentacije Gane, koja protiv Hrvatske igra u trećem kolu grupne faze Mundijala

Izbornik nogometne reprezetacije Gane Otto Addo poručio je kako svaku utakmicu na svjetskom prvenstvu iščekuje kao posebnu, dodavši kako nikoga neće podcijeniti.

Podsjetimo, Gana je jedan od suparnika hrvatske repreznetacije u skupini L nadolazećeg Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo!

Hrvatska i Gana će igrati 27. lipnja u Philadelphiji, a prije toga "Vatrene" očekuje ogled protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, te protiv Paname 23. lipnja u Torontu.

- Svaku utakmicu iščekujem kao posebnu. Vrlo je važno da ne podcijenimo niti jednu momčad. Svakako, Engleska je favorit u toj skupini. Ali ja kao trener, iskreno, na svaku utakmicu gledam jednako - kazao je Addo za ghanafa.org.

Gana je do sada četiri puta sudjelovala na SP-u, a najdalje je dogurala do četvrtfinala 2010. u Južnoj Africi. Na posljednjem SP-u u Katru nije prošla skupinu, upisala je jednu pobjedu (Južna Koreja 3:2) i dva poraza (Portugal 2:3, Urugvaj 0:2).

Addo je prvi i jedini Ganac koji je igrao i vodio reprezentaciju na Svjetskom prvenstvo, budući da je bio generacije koja je nastupila na svjetskoj smotri u Njemačkoj 2006., a zatim vodio reprezentaciju na turniru u Kataru 2022.

Nakon što se Gana nije uspjela kvalificirati za afrički Kup nacija 2025. godine, Addo nije želio podnijeti ostavku. Savez ga je podržao i Gana je na koncu uspješno prošla kroz afričke kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

U deset susreta upisala je osam pobjeda, te po jedan remi i poraz.

- Mislim da smo u kvalifikacijama odigrali vrlo dobro. U prošloj godini nismo izgubili niti jednu službenu utakmicu, kao ni kvalifikacijske utakmice, odigrali smo vrlo dobro. Imali smo prilično dobru godinu 2025. nakon loše godine 2024. Iako imamo vrlo mladu ekipu, stvarno smo se dobro snašli, imali smo dobru harmoniju u timu, dobru uigranost - dodao je.

Gana otvara SP 17. lipnja protiv Paname u Torontu. Addo smatra kako će to biti ključna utakmica.

- Nadam se da ćemo imati dobar početak protiv Paname, to će biti jako, jako ključno. Dobro otvaranje bi ostale utakmice učinilo malo opuštenijima i lakšima za igrače psihički - zaključio je Addo.

