Na 50 metara slobodno

Senzacija: 21-godišnji Hrvat Jere Hribar postao europski prvak u plivanju!

Zagreb: Plivački olimpijac Jere Hribar vratio se s Olimpijskih igara
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
07.12.2025.
u 19:54

Bio je prvi u vremenu 20,70 sekundi, čime je izjednačio hrvatski rekord Duje Draganje, samo 11 stotinki sekundi brže od drugoplasiranog Francuza Maxime Grousseta. Treći je bio Ukrajinac Nikita Sheremet u vremenu 20,81 sekundi što je novi svjetski i juniorski rekord.

Senzacija u Lublinu. Jere Hribar osvojio je zlatnu medalju na 50 metara slobodno na europskom prvenstvu u malim bazenima.

Bio je prvi u vremenu 20,70 sekundi, čime je izjednačio hrvatski rekord Duje Draganje, samo 11 stotinki sekundi brže od drugoplasiranog Francuza Maxime Grousseta. Treći je bio Ukrajinac Nikita Sheremet u vremenu 20,81 sekundi što je novi svjetski i juniorski rekord. 

Jere je samo dan ranije bio srebrni na 100 metara slobodno. Na zlatnu mušku plivačku medalju čekali smo od 2008., godine kada je Duje Draganja bio prvi na svjetskom prvenstvu u istoj disciplini. 

Hribar je tako kompletirao set medalja na EP u Lublinu, nakon bronce u štafeti 4x50m slobodno i srebra na 100m slobodno.

Hribar je osvojio 13. zlato za Hrvatsku na EP u 25-metarskim bazenma, ali prvo nakon 15 godina i trijumfa Sanje Jovanović na 50m leđno.

Bilo je to u Manchesteru a Draganja je pobijedio u vremenu 20,81 sekundi. 

Ključne riječi
Plivanje Jere Hribar

Komentara 5

Avatar rubinet
rubinet
19:59 07.12.2025.

Čestitke. Napokon odličan hrvatski plivač.....

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
20:08 07.12.2025.

Bravo Jere!

Avatar mladen111
mladen111
20:00 07.12.2025.

Bravo dečko, svaka čast!

