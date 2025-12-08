Kardiolog upozorava: 'Ovu grickalicu savjetujem svakom pacijentu da izbjegava. Vaše srce će vam biti zahvalno'

Grickalice često imaju lošu reputaciju, no nutricionisti se slažu da pametno odabrani međuobroci mogu spriječiti prejedanje i pomoći zdravlju srca. Problem? Većina grickalica na policama supermarketa nema nikakvu nutritivnu vrijednost — a neke čak mogu dugoročno štetiti kardiovaskularnom zdravlju.

“Kod većine modernih grickalica ne govorimo o pravoj hrani,” upozorava za Parade kardiolog dr. Jack Wolfson, “Prepune su prerađenih ulja, rafiniranog škroba i umjetnih aroma, a tijelo iz njih dobiva vrlo malo korisnih nutrijenata.” Prema njegovim riječima, takve namirnice mogu povisiti upalu, potaknuti nagle skokove šećera u krvi i nepotrebno opteretiti krvne žile. A među svim grickalicama postoji jedna koju kardiolozi doslovno redom savjetuju izbjegavati.

Ako ste pomislili na čips — pogodili ste. “Čips kombinira sve što uzrokuje probleme sa srcem,” kaže dr. Wolfson. Drugi kardiolog, dr. Columbus Batiste, potpuno se slaže: “Čips od krumpira posebno je štetan zbog visokog udjela masti i akrilamida — spoja koji se stvara pri prženju i koji je povezan s kardiovaskularnim bolestima.”

Zašto je čips toliko loš?

1. Prepun je nezdravih masti: Jedna porcija sadrži značajnu količinu zasićenih masti, a većina se čipsa prži u jeftinim, industrijskim uljima koja zagrijavanjem postaju još štetnija.

2. Sadrži rafinirani škrob: Bez obzira radi li se o krumpiru, kukuruzu ili žitaricama, škrob se brzo pretvara u šećer, što povećava trigliceride — jedan od ključnih rizičnih faktora za bolesti srca.

3. Sol, sol i još malo soli: Većina ljudi pojede znatno više od jedne porcije, što brzo dovodi do prevelikog unosa natrija i povišenog krvnog tlaka.

A što je s pečenim čipsom? Malo je bolji — ali ne puno. I dalje je riječ o prerađenom proizvodu s visokim udjelom rafiniranog škroba i soli, dok mu nedostaju vlakna i korisni nutrijenti.

Moram li zauvijek izbaciti čips iz svog života? Ne, ali umjerenost je ključ. “Kao realan liječnik, kažem pacijentima da ciljaju na konzumiranje jednom tjedno ili rjeđe,” kaže dr. Wolfson. “Opasnost nije u povremenoj porciji, nego u navici da se pojede pola vrećice nekoliko puta tjedno.”

Ako ga ipak jedete, stručnjaci savjetuju: poslužite ga u zdjelicu (ne jedite iz vrećice) kako bi mogli kontrolirati pojedenu količinu, kombinirajte s hranjivim namirnicama (npr. humus, povrće), držite se jedne porcije.

Ako tražite hrskavi međuobrok koji vam neće sabotirati zdravlje srca, kardiolozi preporučuju:

Sirovo povrće s umakom od tahinija ili maslinovog ulja: Mrkva, celer, krastavci, paprika — sve bogato vlaknima i antioksidansima.

Pečeni batat na ploške: Prirodno sladak, bogat vlaknima i stabilizira šećer u krvi.

Šaka orašastih plodova: Posebno orasi, bademi i pekan — bogati zdravim mastima koje štite krvne žile.

Ako se čips povremeno nađe u zdjelici ispred vas — u redu je. Ali ako želite da vam srce dulje ostane zdravo i snažno, kardiolozi se slažu: vrijeme je da tu hrskavu naviku stavite pod kontrolu.

