Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
odmah je prestanite jesti!

Kardiolog upozorava: 'Ovu grickalicu savjetujem svakom pacijentu da izbjegava. Vaše srce će vam biti zahvalno'

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
08.12.2025.
u 11:30

Jedna porcija sadrži značajnu količinu zasićenih masti, a većina se prži u jeftinim, industrijskim uljima koja zagrijavanjem postaju još štetnija.

Grickalice često imaju lošu reputaciju, no nutricionisti se slažu da pametno odabrani međuobroci mogu spriječiti prejedanje i pomoći zdravlju srca. Problem? Većina grickalica na policama supermarketa nema nikakvu nutritivnu vrijednost — a neke čak mogu dugoročno štetiti kardiovaskularnom zdravlju.

“Kod većine modernih grickalica ne govorimo o pravoj hrani,” upozorava za Parade kardiolog dr. Jack Wolfson, “Prepune su prerađenih ulja, rafiniranog škroba i umjetnih aroma, a tijelo iz njih dobiva vrlo malo korisnih nutrijenata.” Prema njegovim riječima, takve namirnice mogu povisiti upalu, potaknuti nagle skokove šećera u krvi i nepotrebno opteretiti krvne žile. A među svim grickalicama postoji jedna koju kardiolozi doslovno redom savjetuju izbjegavati.

Ako ste pomislili na čips — pogodili ste. “Čips kombinira sve što uzrokuje probleme sa srcem,” kaže dr. Wolfson. Drugi kardiolog, dr. Columbus Batiste, potpuno se slaže: “Čips od krumpira posebno je štetan zbog visokog udjela masti i akrilamida — spoja koji se stvara pri prženju i koji je povezan s kardiovaskularnim bolestima.”

Zašto je čips toliko loš?

1. Prepun je nezdravih masti: Jedna porcija sadrži značajnu količinu zasićenih masti, a većina se čipsa prži u jeftinim, industrijskim uljima koja zagrijavanjem postaju još štetnija.

2. Sadrži rafinirani škrob: Bez obzira radi li se o krumpiru, kukuruzu ili žitaricama, škrob se brzo pretvara u šećer, što povećava trigliceride — jedan od ključnih rizičnih faktora za bolesti srca.

3. Sol, sol i još malo soli: Većina ljudi pojede znatno više od jedne porcije, što brzo dovodi do prevelikog unosa natrija i povišenog krvnog tlaka.

Obratite pažnju: Ovo su tihi znaci da biste mogli doživjeti srčani udar!
1/7

A što je s pečenim čipsom? Malo je bolji — ali ne puno. I dalje je riječ o prerađenom proizvodu s visokim udjelom rafiniranog škroba i soli, dok mu nedostaju vlakna i korisni nutrijenti.

Moram li zauvijek izbaciti čips iz svog života? Ne, ali umjerenost je ključ. “Kao realan liječnik, kažem pacijentima da ciljaju na konzumiranje jednom tjedno ili rjeđe,” kaže dr. Wolfson. “Opasnost nije u povremenoj porciji, nego u navici da se pojede pola vrećice nekoliko puta tjedno.”

Ako ga ipak jedete, stručnjaci savjetuju: poslužite ga u zdjelicu (ne jedite iz vrećice) kako bi mogli kontrolirati pojedenu količinu,  kombinirajte s hranjivim namirnicama (npr. humus, povrće), držite se jedne porcije.

Ako tražite hrskavi međuobrok koji vam neće sabotirati zdravlje srca, kardiolozi preporučuju:

  • Sirovo povrće s umakom od tahinija ili maslinovog ulja: Mrkva, celer, krastavci, paprika — sve bogato vlaknima i antioksidansima.
  • Pečeni batat na ploške: Prirodno sladak, bogat vlaknima i stabilizira šećer u krvi.
  • Šaka orašastih plodova: Posebno orasi, bademi i pekan — bogati zdravim mastima koje štite krvne žile.

Ako se čips povremeno nađe u zdjelici ispred vas — u redu je. Ali ako želite da vam srce dulje ostane zdravo i snažno, kardiolozi se slažu: vrijeme je da tu hrskavu naviku stavite pod kontrolu.

Znanstvenici došli do novih saznanja kada je najučinkovitije vježbati ako želite zdravije srce!

Znanstvenici došli do novih saznanja kada je najučinkovitije vježbati ako želite zdravije srce!
Ključne riječi
prehrana hrana zdravlje kardiolog zdravlje srca srce grickalice čips

Komentara 2

Pogledaj Sve
HE
herewegoagain2
11:42 08.12.2025.

AH jos jednom spasava zivote

Avatar nekakav
nekakav
11:50 08.12.2025.

prije objave prvo pojasnite sebi i drugima što je i koliko iznosi ta famozna 'porcija'. jer imate porcije graha, porcije šećera, porcije soli, porcije masti... pa sad šalica šećera je i dalje zanimljiva, imamo šalice od po deci i pol,, dva deci, 2 i pol deci, .... jušna žlićica? čajna žlićica? a čips... problem je ako ga jedeš svaki dal pola kile. tjedno dvije šake nije problem.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja