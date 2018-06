Zoran Mamić: Pišu da sam lopov i kriminalac, šalju slike iz sudnice... Teško ću se vratiti

U emisiji Večernji pressing by Igor Štimac proslavljeni nogometaš i trener ugostio je Zorana Mamića. Nekadašnji Dinamov trener i brat Zdravka Mamića danas vodi emiratski Al Ain. I to vrlo uspješno.

Zoran Mamić ove je sezone završio s dvostrukom krunom – osvojio je naslov prvaka i trofej u Predsjednikovu kupu.

Izabran je i za najboljeg trenera u UAE te je tako postao drugi Hrvat u Al Ainu koji je osvojio ovu laskavu nagradu. Prije njega to je 2015. uspjelo sadašnjem hrvatskom izborniku Zlatku Daliću.

[video: 25204 / ]

Koliko mu je bilo lakše doći na klupu poslije tako uspješnog trenera koji je sve napravio i osvojio trofeje?

– Zlatko je napravio sjajne rezultate. Došao je ''ni od kuda'' i probijao se od malih klubova Saudijske Arabije da bi na kraju došao u Al Ain, a danas je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Napravio je dobar imidž za hrvatske trenere, ali mi je ostavio veliki uteg zbog rezultata koje je imao s klubom. Al Ain veliki je klub i uvijek traže trofeje. U 50 godina postojanja klub je prvi put osvojio dvostruku krunu, što je fantastično za njih, sretni su i ponosni. I meni je drago da sam baš ja sa svojim suradnicima to uspio napraviti – rekao je Zoran Mamić.

Reprezentaciju čekaju teški nastupi i izazovi na SP-u u Rusiji. Što nedostaje našoj reprezentaciji i što je zakoči kada dođe na neko veliko natjecanje?

– Zbog rezultata iz '98. ostavljena je velika hipoteka, po mojem mišljenju to je naš najveći nogometni doseg. Tada nismo imali pritisak velikog rezultata, bili smo opušteniji. Mislim da smo tada bili bolja grupa, bolja nego u ostalim reprezentacijama nakon toga. To je potrebno na takvim natjecanjima, jer nema previše treninga i nema toliko druženja. Tada smo mi, igrači, bili kao obitelj. Danas je to malo drukčije. I atmosfera oko reprezentacije bila je fantastična, cijela država bila je uz nju, a danas imamo mnogo nesređenih situacija oko nogometa, što nije dobro. Reprezentacija bi trebala biti iznad svega – istaknuo je Mamić te dodao kako za uspjeh treba i malo sreće.

Dalić je oduševio javnost u završnici kvalifikacija, no može li napraviti nešto više od svojih prethodnika?

– Ne mogu tvrditi da predobro poznajem Zlatka da mogu reći koliko radi, ali njegovi rezultati sve govore. Ima dobar odnos prema igračima, kao osoba i trener može napraviti ambijent iako je teško nadmašiti Ćiru Blaževića. Inteligentan je trener koji će iskoristiti sav potencijal – kaže Mamić.

Kolika je odgovornost igrača u svemu onome lošem što se događalo izbornicima?

– Usudio bih se reći da je njihova odgovornost najveća. Oni su neposredni sudionici na terenu. Ali vremena onda i sada posve su drukčija. Sada igrači imaju mnogo više obveza, igraju više utakmica i pod stalnim su stresom. I sve što se događa oko reprezentacije utječe na njih. Kada dođu u domovinu, izloženi su negativnom naboju. Stalno je nekakav stres, nelagoda. Igrači ove generacije, kada dođu u domovinu, bježe od problema, bježe od nečega, a ona reprezentacija iz '98. ''imala je jaja'' i jurila je. I ta je reprezentacija imala karakter – podvukao je Mamić.

Što je za njega predstavljao nastup na SP-u '98.?

– Iako nisam participirao na terenu, to je bio najveći sportski događaj životu. Meni je bio privilegij biti među 22 igrača i što smo dva mjeseca živjeli zajedno, ostvarili rezultate i to doživjeli. To je vrhunac karijere i sretan sam zbog toga – rekao je Mamić.

Hrvatska u skupini na SP-u igra s Nigerijom, Argentinom i Islandom.

– Najvažnija je utakmica s Nigerijom jer igramo s njima prvu utakmicu, a ne poznajemo ih dobro. Ne smijemo juriti, oni su nadmoćni u brzini. Argentina će biti najlakša utakmica. Ne treba ih podcjenjivati, ali u toj reprezentaciji postoji problem. Mučili su se kroz kvalifikacije, na Messiju je veliko opterećenje... Island je poznata priča, izgubili smo od njih. Javnost je sklona podcjenjivanju i upisivanju bodova prije vremena. Ali, mislim da su igrači svjesni što ih čeka.

– Danas se prolazak skupine smatra normalnim, ali nije to baš tako. Jedni od rijetkih koji su nositelji kvalitete su Luka Modrić i Dejan Lovren i glavni igrači u svojim klubova. Svi ostali su "jedan od". Modrić je po kvalitetama lider iako je po karakteru malo povučeniji, nije glasan.

Dinamo je neprepoznatljiv nakon što je Mamić napustio klupu.

– Kad se jako naljutim na Zdravka kažem mu da nema pojma o nogometu. Kažem mu da je Dinamo bio u "ligi za bedaka" prije nego što sam ja došao, a mojim odlaskom izgubio je prvenstvo. Zdravko i ja bili smo dobar tandem, a mojim odlaskom izgubio je suradnika. Ja sam bio sportski direktor koji je 24 sata živio u klubu. Zvao me noću, bilo je tu svađa "glupane, kako možeš spavati"...

Nesuglasice oko Vukojevića?

– Tada se prvi put Zdravko uplašio mene. Samo mi je rekao: "Možemo li prijeći preko toga?" Ja sam mu rekao da me pusti na miru.

Zdravko je bio njegov spasitelj kada je Zoran doživio tešku prometnu nesreću.

– To se dogodilo 1992., liječnici u Hrvatskoj rekli su mi da budem sretan ako opet budem u stanju hodati. Dr. Nemec je rekao da još nije vidio takav slučaj. Zdravko ga je tada pozvao i plačući ga pitao ima li netko na svijetu tko to može riješiti. On nas je uputio na dr. Mullera u Baselu i Zdravko ga je pitao može li nas spojiti. Otišli smo u Basel na operaciju koja je stajala abnormalno, Zdravko je to sve bez razmišljanja financirao iako je bilo upitno hoću li opet igrati.

Ambicije za dalje?

– Uz ove probleme koji nas prate nas kao obitelj, moja želja da odem u Europu teško je ostvariva. Dok taj proces traje, bit će vrlo teško. Imao sam neugodnih pitanja na koje sam odgovarao i ništa nisam krio. U Al Ain došlo je 50-ak e-mailova iz naše lijepe domovine u kojima se govori "kriminalac, lopov" u pokušaju mojeg sprečavanja. Netko "dobronamjeran" šalje moje fotografije iz sudnice pa možete misliti što bi bilo u Europi. Koja su to podmetanja i igre... Teško će biti dok se taj proces ne završi. Meni je samo želja da sud donese odluku prema onome što se odvijalo na sudu i prema onome što su vidjeli. Nadam se samo da su bili pažljivi slušači na raspravama, da su pažljivo slušali svjedoke kojih je bilo 90 i nešto i ni jedan nije rekao lošu riječ o nama. Dokumentacija je čista i ne očekujem ništa drugo osim dobrih vijesti.